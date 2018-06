Amici: Irama fa una dedica speciale a Maria De Filippi

Mi hai insegnato tantissimo…! A non aver paura di mostrare me stesso ed anzi ad esserlo sempre in ogni occasione. Una sera durante le prove ti dissi che ero già geloso al pensiero che un giorno ti saresti presa cura, inevitabilmente, nel tempo a venire, di altri ragazzi, come hai fatto con noi !! 😌 Non potrò mai smettere di ringraziarti per tutto, per aver creduto nella mia musica che è tutto ciò che ho. Grazie Maria, ti voglio bene! Filippo.🌹

A post shared by Irama (@irama.plume) on Jun 13, 2018 at 4:21am PDT