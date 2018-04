Amici: il gesto di Lauren per Daniele, le parole di Sephora

Amici: Lauren consola Daniele, Sephora pronta a ricominciare

Nella seconda puntata di Amici sono stati eliminati Daniele e Sephora. Nel primo caso, Maria De Filippi ha permesso a Lauren di raggiungere il ballerino per dargli forza. Infatti, il Rommelli non ha avuto molte opportunità di farsi notare durante il Serale. In tutte e due le puntate del sabato sera è stato bloccato dopo la prima esibizione di gruppo. Un duro colpo per Daniele, che già prima della serata aveva il presintimento di essere eliminato dal programma. E così è purtroppo accaduto. Il ballerino è riuscito a commuovere tutti durante un discorso prima di lasciare lo studio. In lacrime ha chiesto ai professori di non insultare gli allievi durante il Serale, poiché le telecamere presenti sono molto importanti per loro. La conduttrice non ha poi potuto fare a meno di dare la possibilità a Lauren, anche lei in lacrime, di andare a dare forza al suo fidanzato. La ballerina è corsa da Daniele per dargli conforto e sui social ora gira la foto di un loro caloroso abbraccio. I due si sono stretti per riuscire ad affrontare questo momento così difficile.

Dopo Amici, Sephora dispiaciuta per aver abbandonato il Serale

Non solo Daniele, ma nella seconda puntata c’è stata una doppia eliminazione. A lasciare il programma è toccato anche a Sephora. La ballerina era stata bloccata la scorsa serata, ma sabato 14 aprile era riuscita finalmente a farsi vedere dal pubblico del Serale. Witty ha condiviso un video che mostra i due ex allievi lasciarsi andare ad un discorso dopo l’eliminazione. In lacrime, Sephora ha dichiarato: “Mi dispiace più che altro perche qua è veramente un’esperienza che ti arricchisce un sacco e che ti fa imparare un sacco di cose”. Dopo il programma, Sephora sa già che avrà un sacco di cose belle da fare nel mondo del ballo. È stata la stessa Maria De Filippi ad assicurarle che avrà un futuro come ballerina. Infatti, la conduttrice ricorda che tutti gli ex allievi di danza della Scuola hanno un lavoro in questo mondo.

Amici, Daniele conferma di voler continuare la sua carriera da ballerino

Dopo l’abbraccio con Lauren, Daniele ha rivelato: “Sono arrivato qua è non mi fermo, per carità. Vado avanti. Non l’ho mai fatto e quindi non lo farà adesso”. Il ballerino non si fermerà, dunque. Il suo sogno di lavorare nel mondo della danza potrà realizzarsi. Intanto, Lauren continua la sua corsa, riuscendo a conquistare il pubblico.