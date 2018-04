Amici: Emma Muscat dice “Ti amo” a Biondo

Amici 17: Emma Muscat e Biondo stanno insieme

Domani, sabato 28 Aprile alle ore 21.10, andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici su Canale 5. Durante la serata ascolteremo un duetto che i fan del talent show di Maria De Filippi aspettano ormai da tempo. Stiamo parlando di Biondo ed Emma Muscat. I due cantanti della Squadra Bianca hanno iniziato una relazione all’interno della Scuola di Amici e finalmente potranno cantare insieme. Someone like you di Adele è la canzone con cui dovranno cercare di convincere e portare un punto a favore della propria Squadra, quella Bianca. Il duetto sarà molto sentito per i due giovani cantanti. Emma canterà normalmente la canzone di Adele, mentre Biondo ci metterà del suo scrivendoci le barre.

Amici: il ”Ti amo” di Emma a Biondo

Proprio la preparazione del duetto tra Emma e Biondo ci permette di vedere i due ragazzi ancora più vicini. Sono nella sala prove della Casetta Bianca. Emma al piano e Biondo accanto a lei. “Ho capito che l’amore ha un prezzo” ha scritto Biondo nel testo per il duetto di sabato. I due cantanti provano la canzone e si danno consigli. Dopo le prove, nella Casetta Bianca, teneri abbracci tra la coppia. Quando Emma apre la porta per uscire dice: “Ti amo. Ciao” a Biondo. Il cantante risponde dicendo: “Ciao Pupella”.

Amici: Biondo ed Emma sempre più vicini

Da quando Biondo ha cambiato Squadra, lui e la cantante Emma sono sempre più vicini. Anche la stessa Maria De Filippi durante le dirette del Serale accennava qualche frase lasciando intendere la relazione fra i due.