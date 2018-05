Amici: Carmen si sfoga contro Emma e Irama

Cosa ha detto Carmen di Irama e Emma Muscat

Durante la sfida diretta tra Einar e Emma, avvenuta la scorsa domenica, Carmen fa i complimenti al suo compagno di squadra Einar e spera che a restare fra i due sia proprio lui. Al ritorno nella casette, Emma e Irama commentano. “Io ci sono rimasto malissimo” afferma Irama. “Io batto sempre le mani” dice Emma riferendosi al fatto di applaudire sempre quando Carmen canta ritenendola bravissima. Carmen, da parte sua, pensa che le sue parole siano state “tergiversate”. La cantante dei Blu si scaglia contro Emma e Irama. “Ma io mica sono la scema del villaggio” dice Carmen quando Emma afferma che Carmen vuole vincere. “Mi ha dato troppo fastidio la frase e l’atteggiamento” dice ancora Carmen riferendosi al comportamento che, secondo lei, Emma e Irama hanno avuto in puntata nei suoi confronti. “Parlo a nome di tutta la squadra (Blu)” continua Carmen. “Partiamo con l’idea di arrivare il sabato e di dare il massimo al cento per cento. Ragazzi miei non è Carmen contro Emma, perché quando Emma se ne esce con queste frasi non è Carmen. Carmen se ne frega della competizione, sì che la sento, è normale. Contro Emma di più. Si stanno scoprendo tutti gli altarini. Si sta scoprendo tutto per come è“ sono le parole di Carmen. “Pure tu sei venuta qua per vincere cara mia” fa ancora la cantante dei Blu contro Emma.

Amici, Carmen contro Irama perché gareggia con i suoi inediti e cambia le cover

La cantante dei Blu ne ha poi anche per Irama. “Io e Einar abbiamo fatto solo una volta l’inedito nostro. Lui sta gareggiando soltanto con gli inediti suoi, tranne qualche volta le cover. Questa cosa è un punto aggiunto a suo favore” dice Carmen. “Anche nelle cover lui ci mette sempre del suo perché non fa mai una cover para para. Lui si è presentato con dieci inediti quindi è normale che c’è una differenza sostanziale. Io mi sono presentata qua con uno, due inediti, non ne avevo più” dice ancora la cantante.

Amici, Carmen: “Emma ha trovato forza adesso”

Carmen afferma che la cantante dei Bianchi, Emma Muscat, abbia trovato la forza per parlare e affermare frasi. “Mi sono arrivate a terra, scusatemi, scusate il linguaggio, ma io non ce la faccio ad essere sempre considerata sempre la cattiva contro la buona. Non è così“ si sfoga ancora Carmen contro Emma. “Non ha il coraggio, non lo dice cosa non le piace di me. Ma a lei sai quante cose non piacciono di me? Quella che sente di più la competizione non sono certo io“.