Heather Parisi, la voce sul suo cachet ad Amici: “50 mila euro a puntata”

Qual è il cachet di Heather Parisi ad Amici 2018? Ecco il presunto compenso della giudice

Per partecipare al Serale di Amici 2018, Heather Parisi “avrebbe ottenuto un cachet stellare di circa 50 mila euro a puntata (per un totale di nove appuntamenti“. A riportare la voce è Dagospia. Secondo la fonte, sarebbe questo il compenso che l’ex ballerina di “Cicale” percepirebbe per prendere parte, tra i giudici della Commissione Esterna, al programma di Canale5 ideato, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Trasmissione Mediaset in cui l’ex volto di “Fantastico” si sta facendo notare sia per i suoi giudizi diretti nei confronti dei concorrenti sia per il dibattito, talvolta acceso, con i suoi “colleghi” in giuria (l’ultima polemica c’è stata con Simona Ventura).

Amici 17: Heather Parisi “coccolatissima” dalla Fascino di Maria De Filippi

Sempre stando alle voci sul presunto cachet riportate da “Dago”, sembra che ad Amici 17 la giurata Heather Parisi sia anche “coccolatissima dalla Fascino“, la società di produzione tv che fa capo a Maria De Filippi e a Mediaset e che, “per lei e la sua famiglia“, avrebbe previsto davvero tanti comfort: “albergo di lusso, van, parrucchieri e truccatori a disposizione“. Ma è davvero così? Chi può dirlo.

Heather Parisi lontana da Amici per i suoi figli

Intanto che giungano da parte della stessa Heather Parisi o dallo staff di Maria De Filippi possibili smentite o precisazioni sul suo cachet, al momento pare che in questi giorni la “Disco Bambina” di 58 anni abbia lasciato gli studi di Amici e che, almeno per un po’, sia tornata ad Hong Kong. Ecco cosa scrive la diretta interessata nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale: “Quando ‘tornare a casa’ non è proprio dietro l’angolo. Vivere in viaggio purché assieme“. Questa la scritta apparsa sui social della ballerina scoperta da Pippo Baudo, a corredo di una foto che la ritrae insieme ai suoi figli.