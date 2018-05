Amici, Biondo: ecco com’è nata la storia con Emma Muscat

Amici 17: Biondo parla della sua storia con Emma

Il cantante Biondo è stato eliminato durante l’ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nella scuola, non solo si è dedicato al canto ma ha lasciato spazio anche all’amore. Infatti, proprio ad Amici ha conosciuto Emma Muscat, la cantante di Malta con cui è fidanzato. Biondo si è raccontato a coomingsoon dove ha parlato anche della sua ragazza. Alla domanda com’è nata la storia tra i due, Biondo risponde: “È nata per caso, è successo tutto in maniera naturale. All’inizio non ci stavamo neanche simpatici (ride ndr) poi è scattato qualcosa. Noi siamo due persone molto riservate, non volevamo neanche uscisse fuori solo che in un contesto del genere è stato impossibile tenere nascosta la nostra storia. Era da tanto che non provavo delle emozioni così forti. È stata una fortuna incontrare Emma. Io non so cosa sia l’amore, ma il nostro è un sentimento molto forte, non riesco a descriverlo. Io so per certo che ci tengo tanto a lei, è davvero fondamentale per me“.

Amici, Biondo: le critiche e l’autotune. Parla il cantante

A comingsoon, Biondo ha delle parole anche in riferimento alle numerose critiche ricevute per l’utilizzo dell’autotune. “Ho cercato di vivermi al meglio questa esperienza, senza pensare troppo alle critiche che comunque mi sono servite per dare ancora di più, ho sempre cercato di guardare il lato positivo della situazione. Ognuno è libero di dire quello che vuole. Io sono entrato sapendo che sarei stato criticato ma fortunatamente ho avuto l’opportunità di farmi conoscere anche grazie a questo” afferma Biondo.

Biondo: chi deve vincere Amici per lui

Ancora un po’ e scopriremo il vincitore di Amici. Anche Biondo dice la sua: “Io lo auguro a Emma, Irama ed Einar, sono tre persone d’oro. Spero però che vinca Emma“.