Amici: Biondo nel mirino di Arisa, Heather Parisi lo critica ancora

Arisa critica Biondo ad Amici 2018 Serale: “Moda passeggera. Sicuramente farai più soldi”

Arisa new entry di Amici 2018 Serale. Ospite nella quinta puntata di sabato 5 maggio, sin da subito la cantante sembra presa dal ruolo di giudice e critica Biondo. Queste le parole da lei pronunciate in diretta TV su Canale5, nel commentare una delle sfide tra il cantante della Squadra Bianca ed Einar dei Blu: “La differenza sostanziale è che Biondo sta cavalcando un genere che va di moda e la moda è passeggera. Einar mi sembra un ragazzo che oltre a cantare testimonia un modo di essere. Scusami Biondo, questo è quello che penso. Sicuramente farai più soldi e più successo“. Poco prima, l’ex giurata di X Factor sul concorrente aggiunge anche: “Di Biondo penso che ha una bellissima immagine e che fa un genere musicale che oggi alle case discografiche fa tanta gola“. E Biondo così replica provando ad arginare le critiche: “Non sto cavalcando un genere. Faccio RnB alternativa e contemporanea“.

Amici 17 Serale: dopo le critiche per l’auto-tune, Heather Parisi attacca Biondo anche per il campionamento

Nella quinta puntata di Amici 17 Serale, Arisa non è la sola a criticare Biondo. Anche Heather Parisi, infatti, lancia precise accuse al cantante dei Biondo. Dopo averlo di nuovo accusato per l’auto-tune da lui usato durante le esibizioni, la giudice si scaglia anche contro la “novità” del campionamento. Questi i fatti. Biondo canta “La mia ex chiama”, ma la giurata subito sottolinea: “Questa canzone è uguale a ‘Ex Calling’ dei 6Lack“. A questo punto, l’ex ballerina di “Fantastico” parla del brano intonato dal concorrente come di una “cover”, ma Ermal Meta subito la corregge, anche precisando: “Non è una cover. Si chiama tecnicamente campionamento. Si prende solo una parte“. “Parte” che in TV il cantante di Amici definisce un “tributo“. Polemica chiusa?