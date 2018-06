Andreas Muller in ospedale, il ballerino di Amici: “È dura, ma vincerò”

Che problema di salute ha Andreas Muller? Il ballerino di Amici in ospedale

Problemi di salute per Andreas Muller. Il ballerino di Amici è stato ricoverato in ospedale a causa di un malore di natura ancora sconosciuta. È stato lo stesso vincitore di Amici 16 a farlo sapere ai suoi fan tramite alcune storie di Instagram. Muller – che oggi fa parte del cast dei ballerini professionisti del talent show – ha rivelato ai suoi follower di essere stato colto da dei malori improvvisi, che sono peggiorati giorno dopo giorno. “È iniziato tutto con la febbre alta e i dolori alla pancia. Non riuscivo a mangiare ed andavo in bagno ogni secondo. Così, visto che il tutto non passava, sono venuto al pronto soccorso a causa dei forti dolori”, ha premesso l’italo-tedesco.

Amici: Andreas Muller è ora sotto controllo medico

Una volta arrivato in ospedale, Andreas Muller è stato sottoposto ad alcuni esami e controlli medici per appurare la natura dei suoi disturbi fisici. “Mi hanno fatto prelievi e avevo le statistiche sbalzate, quindi hanno iniziato a farmi le flebo per provare in endovena a far entrare liquidi ed antibiotici. Ma si sta prolungando il tutto. Infatti anche oggi dovrò rimanere qui perché, anche se la febbre è scesa, e nonostante mi abbiano tenuto anche un giorno intero con solo acqua e senza cibo, continuo a scaricare anche i liquidi dalle flebo. Ho fatto una ecografia e una zona della pancia risulta infiammata dove ci sono ghiandole e linfonodi. Ho avuto la pressione bassa e mi sento praticamente senza forze. Speravo di tornare a casa oggi e invece devo rimanere qui , per fare altri controllo ed altre analisi per capire”, ha aggiunto Andreas.

Andreas Muller: “Sto vivendo un incubo, ma ce la farò”

“Per chi mi conosce sa che per me può andare bene tutto tranne che non mangiare. Sto vivendo un incubo e ho fame. Non mangio da tre giorni. È dura soprattutto oggi tra debolezza e altri mille prelievi o buchi invano, soprattutto è brutto vedersi allo specchio e vedersi sempre più deperiti ma vincerò”, ha concluso Andreas Muller.