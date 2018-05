Alessio La Padula di Amici nel cast dei ballerini di Romeo e Giulietta

Che fine ha fatto il ballerino Alessio La Padula di Amici?

Il ballerino Alessio La Padula, noto e amatissimo concorrente dell’edizione numero 15 di Amici di Maria De Filippi, sta per salire su un palco molto importante. Dopo il videoclip con Elisa e il tour con Alessandra Amoroso, tra i progetti più importanti per il ballerino si aggiungerà la partecipazione nel cast di Romeo e Giulietta. Alessio La Padula ha voluto fare un passo indietro e rivedersi ‘ragazzino’. “A volte bisogna fare un tuffo nel passato e guardare negli occhi di quel ragazzino, le sue ambizioni, la sua timidezza che si trasformava in potenza in quello che faceva, lui che non si fermava davanti a niente, lui che abbandonò casa per qualcosa, qualcosa che non poteva farne a meno, qualcosa che sembrava ancora più importante di lui stesso” scrive Alessio La Padula su Instagram. Parole intense quelle del ballerino. “Oggi mi rendo conto che a volte siamo più fragili di prima, forse perché abbiamo molte più cose che ci girano intorno e a ogni cosa gli diamo sempre tanto peso e questo ci schiaccia”.

Alessio La Padula: “Concentriamoci sui nostri sogni, mettiamoli al primo pensiero”

Un messaggio non banale quello del ballerino Alessio La Padula. Su Instagram continua a scrivere: “La lezione è prendiamo esempio dalle Piccole Grandi persone che eravamo, concentriamoci più su i nostri sogni e mettiamoli sempre al primo pensiero del giorno perché non tutte le persone ne hanno uno oppure ce l’anno ma gli è veramente impossibile raggiungerlo. Quindi rendiamoci fortunati averne uno e cerchiamo di mettere gli ostacoli le brutte cose, le brutte persone da parte e viviamoci la vita come si deve“.

Alessio La Padula: ecco perché sono sul palco di Romeo e Giulietta

Credere nei sogni e rivedersi ha aiutato Alessio La Padula ad arrivare su un palco importante: “Ed ora non vedo l’ora che è domani sera per andare su quel palco di Romeo e Giulietta e far vedere sia a me stesso sia al pubblico perché oggi sono lì“.