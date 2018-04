Amici 2018 Serale: la Ventura attacca Heather Parisi e lascia lo studio

Simona Ventura si scaglia contro Heather Parisi e lascia lo studio di Amici 2018

Simona Ventura protesta contro Heather Parisi e lascia lo studio del Serale di Amici 2018. Succede nella quarta puntata, in cui tiene ancora banco la polemica sull’auto-tune. Ad inizio serata, la Ventura accusa nuovamente la giurata “avversaria” con queste frasi: “Tutto questo lo hai creato tu“, “questi like risalgono al tuo profilo, ho le prove” e “posa il fiaschio!“. La Parisi non replica alle stoccate e sceglie di evitare la polemica: “Non si gioca con la vita degli altri“, “Sto qui per giudicare ballerini che ballano“, dice la giurata. “Super Simo”, però, non ci sta e passa di nuovo al contrattacco, finendo per definirla “un mostro che spara tweet contro tutti“. Nessuna reazione fa seguito e la “Mona nazionale” lascia lo studio per protesta, in verità in maniera anche un po’ ironica.

Amici 2018 Serale, Heather Parisi replica a Biondo: “Ancora oggi io e la mia famiglia riceviamo minacce”

Prima dell’ennesimo scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura, la giurata-“disco bambina” di Amici 2018 Serale risponde anche alle accuse di Biondo. Di fronte al concorrente, la Parisi precisa di non averlo mai incolpato per le minacce ricevute sui social. Poi, fa sapere che nonostante il like sia stato “dichiarato fake“, “ancora oggi io e la mia famiglia riceviamo minacce di morte“. Minacce che Biondo afferma di condannare in ogni caso, anche invitando le sedicenti sue fans a smettere: “E’ un comportamento sbagliato“, dice il cantante di Amici. Il messaggio, conclude, è che “noi non rispettiamo questa gente“.