Amici 2018 Serale: ecco tutti gli ospiti della prima puntata

Amici 2018: Fabri Fibra e Alice Merton ospiti nella prima puntata del Serale

Quali sono gli ospiti della prima puntata di Amici 2018 Serale? Per il primo appuntamento con la nuova edizione del talent show di Canale5, Maria De Filippi ha “convocato” nientedimeno che Fabri Fibra, Alice Merton. Più nel dettaglio, Fabri Fibra ed Alice Merton si esibiranno nella seconda fase del programma al debutto sabato 7 aprile. Seconda fase per cui a giudicare sarà il pubblico da casa tramite il televoto. Come infatti prevede il nuovo meccanismo del programma, saranno proprio i due artisti a scegliere con quale dei cantanti e dei ballerini delle due squadre vorranno esibirsi.

Amici 2018 Serale: chi sono Fibra e Merton, ospiti della primissima puntata di sabato 7 aprile

Ecco chi sono davvero i primi ospiti del Serale di Amici di sabato 7 aprile 2018. Rapper italiano di 41 anni, Fabri Fibra ha all’attivo numerosi album, tra cui anche: “Fenomeno” (uscito nel 2017) e “Squallor” (nel 2015). Le ultime sue canzoni di successo sono “Pamplona” (con i The Giornalisti) e “Stavo pensando a te” (disponibile anche in una versione cantata insieme a Tiziano Ferro). Dal canto suo, Alice Merton è una giovane cantante tedesca di 24 anni che, nell’ultimo periodo, è diventata molto nota anche qui in Italia grazie alla canzone di successo “No roots”. Si tratta del brano uscito nel 2016, con cui l’interprete ha anche vinto gli “European Border Breakers Awards”. Il brano racconta chi vive la vita senza mettere mai “radici” da nessuna parte.

Laura Pausini super ospite al primo Serale di Amici 2018

Infine, come già anticipato, super ospite della prima puntata di Amici 2018 Serale sarà invece Laura Pausini. La cantante – di recente approdata in radio con la nuova hit “Non è detto” – sarà ospitata da Maria De Filippi nella primissima fase della diretta di sabato 7 aprile. Le fasi, ricapitolando, sono tre: nella prima ci sarà Laura Pausini, nella seconda Fabri Fibra e Alice Merton e nella terza le prove “inflitte” ai concorrenti dal nuovo direttore artistico, Luca Tommassini (qui maggiori info sul nuovo meccanismo).