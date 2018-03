Amici 2018 Serale: Laura Pausini ospite nella prima puntata

Laura Pausini ospite nella prima puntata di Amici Serale di sabato 7 aprile 2018

Nella prima puntata di Amici 2018 Serale sarà ospite Laura Pausini. La cantante è stata chiamata da Maria De Filippi per una super ospitata che andrà ad impreziosire il debutto della nuova edizione del talent show, per il cui primo appuntamento verrà trasmesso da Mediaset sabato 7 aprile 2018 in prima serata ed in diretta su Canale5. Lo annuncia il portale DavideMaggio, secondo cui la conduttrice del Biscione “accoglierà sul palco” la Pausini, dopo che lo scorso febbraio la cantante ha preso parte, anche in quel caso come ospite, ad una delle serate del Festival di Sanremo 2018, diretto e presentato dalla novità Claudio Baglioni.

Tra le precedenti ospitate di Laura Pausini ad Amici di Maria De Filippi c’è anche quella del 2009

Anche se le sue ospitate tv sono sempre molto attese, non è la prima volta che Laura Pausini è ospite ad Amici di Maria De Filippi. Già nel 2009, infatti, la cantante partecipò al popolare di Canale5 esibendosi con il brano Primavera in anticipo. Tra l’altro, in quel caso l’artista nata a Faenza fece parlare di sé non soltanto per la sua esibizione, ma anche perché in quella circostanza la brava cantautrice colse l’occasione per invitare chi di dovere a lasciar perdere le liti e i giudizi polemici nei confronti dei concorrenti. Dirà lo stesso anche stavolta? Intanto, sull’essere giudicata dagli altri lei ancora oggi la pensa così…

Qual è il programma TV che Laura Pausini ha fatto a Mediaset insieme a Maria De Filippi

Annunciata la nuova ospitata di Laura Pausini ad Amici 2018 Serale, c’è da dire anche che la cantante ha già dimostrato di lavorare bene con Maria De Filippi e pure per prime serate costruite su misura per lei, quindi non “soltanto” in qualità di super ospite. E’ stato così anche nel 2016 con “Laura Xmas House Party”, lo show prodotto dalla Fascino p.g.t (la società di produzione televisiva per metà di proprietà della presentatrice, per metà di Mediaset) che a dicembre di due anni fa ha visto al timone proprio la Pausini insieme a Gerry Scotti.