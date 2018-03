Amici 2018, il Serale senza giudici e coach: anticipazioni e news

Maria De Filippi vorrebbe stravolgere il Serale di Amici 2018: via giudici e coach?

La svolta pensata da Maria De Filippi per il Serale di Amici 2018 corrisponderebbe all’eliminazione del vecchio meccanismo legato a giudici e coach. Ad esserne certo è Davide Maggio, secondo cui nella nuova edizione del popolare programma di Canale5 i direttori artistici “non saranno gli unici ad essere assenti“. Infatti, secondo le anticipazioni la conduttrice di Mediaset “ha pensato di spazzar via anche la giuria, quantomeno nel nome, nella composizione e nel ruolo ricoperto sino ad ora“. A tal proposito, la fonte fornisce anche ulteriori indizi (seppur almeno in parte criptici), parlando della possibile novità ad Amici 17, anche associandola alle parole “scuola“, “dicotomia” e “moltiplicazione“. E, se per i primi due termini, tra gli addetti ai lavori e semplici telespettatori già si fantastica l’ipotesi di un voto associato dei professori con quello da casa, al momento non pochi dubbi riguardano invece il concetto di moltiplicazione. Vedremo in che senso “Queen Mary” lo intenderà quest’anno nella longeva trasmissione prodotta da Fascino p.g.t.

Anticipazioni Serale di Amici 2018: quando inizia in diretta su Canale5 e i nomi dei primi concorrenti

Sempre secondo le prime anticipazioni, oltre alla possibile uscita di scena di coach e giudici, quest’anno l’altra news del Serale di Amici 2018 sarà il ritorno del programma televisivo alla diretta tv. La prima puntata del famoso talent show andrà infatti in onda in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21.15 circa di sabato 7 aprile 2018. Intanto, in attesa del debutto sono già stati individuati anche i primi due concorrenti che hanno avuto accesso al Serale. Si tratta del cantante Einar Ortiz e della ballerina Lauren Celentana. Infine, tra le altre ‘succose’ novità già ufficialmente confermate dallo staff di Amici di Maria De Filippi, c’è anche l’arrivo di Luca Tommassini come nuovo direttore artistico del Serale. I coreografo di fama internazionale, di recente anche nel cast di X Factor Italia, “eredita” l’operato svolto da Giuliano Peparini nelle ultime edizioni del talent trasmesse in differita.