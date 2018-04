Amici 2018 Serale, l’eliminato della terza puntata non c’è stato: vince Irama

L’eliminato della terza puntata di Amici 2018 Serale non c’è stato

Nella terza puntata di sabato 21 aprile nessuno degli undici concorrenti ancora in gara ad Amici 2018 Serale è stato eliminato. Al (non) verdetto si è arrivati come sempre grazie al meccanismo di quest’anno. Dopo che la Commissione Esterna ha proclamato vincitore della serata Irama, il cantante della Squadra Bianca ha scelto di “portare con sé” Einar (Blu). A questo punto, a prendere un’ulteriore decisione è stato Luca Tommassini. Il nuovo direttore artistico dello show di Canale5 ha scelto di “salvare” Valentina Verdecchi, la ballerina non più costretta a lasciare il programma dopo la notizia dell’infortunio. Subito dopo, Maria De Filippi ha proceduto secondo regolamento. I professori sono stati tirati in ballo per salvare di volta in volta tutti gli altri concorrenti a rischio eliminazione. Quindi il momento con un nuovo eliminato è rimandato alla prossima settimana.

Amici 2018 Serale, Irama vince la terza puntata: cos’ha fatto

Queste le esibizioni affrontate da Irama, concorrente che ha vinto la serata nella terza puntata di Amici Serale di sabato 21 aprile 2018. Arrivato in Terza Fase, il cantante si è esibito con l’inedito “Un respiro”. In seconda fase, invece, il talento con un passato a Sanremo Giovani ha sia cantato in duetto con Emma sulle note di 7 years (vincendo al televoto col 73%), sia interpretato “Tra le granite e le granate” e “Occidentalis’ Karma” insieme all’ospite Francesco Gabbani e al collega di squadra Zic. Poco prima, l’interprete si è anche esibito con l’inedito “Che vuoi che sia”, a sua volta anticipato da una spettacolare introduzione di Giulia Michelin. Per arrivare a tutto ciò, Irama ha evidentemente superato anche la Prima Fase dopo che si è esibito con Rita Pavone e gli altri Bianchi sulle note di celebri canzoni come “Il ballo del mattone” e “Cuore”.

I nomi dei primi eliminati di Amici 2018 Serale

Prima di quest’ultimo (non verdetto), fino ad ora gli eliminati nelle precedenti prime due puntate di Amici 2018 Serale sono stati: nel secondo appuntamento i ballerini Sephora Ferrillo e Daniele Rommelli, nel primo il danzatore Filippo Di Crosta. E la settimana prossima? A chi toccherà? Appuntamento a sabato 28 aprile in prima – seconda – mezza terza serata su Canale5.