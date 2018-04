Amici 2018 Serale: eliminato Filippo, la prima puntata la vince Matteo

Filippo Di Crosta è l’eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale

L’eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale è Filippo Di Crosta. Nell’appuntamento di sabato 7 aprile, Filippo non è stato “salvato” dai professori. Dopo l’eliminazione, il ballerino ha abbracciato Maria De Filippi salutando il programma di Canale5 con queste parole: “Sono felice perché ho avverato un sogno. Spero di aver lasciato qualcosa a tutti. E’ quello che realmente mi importa“. A questo primo verdetto si è arrivati con il nuovo meccanismo di Amici di quest’anno. Filippo è stato l’unico dei concorrenti che non ha ricevuto i quattro “sì” da parte della “commissione interna”, i voti necessari per rimanere in trasmissione. Prima dell’esito per lui non piacevole, Filippo è stato a rischio eliminazione insieme a tutti i concorrenti della Squadra Blu e della Squadra Bianca, fatta eccezione per Matteo, Einar (“salvato” dal vincitore di puntata), Daniele e Sephora, quest’ultimi riammessi in gara dal direttore artistico Luca Tommassini.

Amici 2018 Serale: Matteo Cazzato vince la prima puntata

Dal canto suo, Matteo Cazzato ha vinto la prima puntata di Amici 2018 Serale per decisione dei giudici della “commissione esterna”. La vittoria, oltre all’accesso immediato al secondo appuntamento, ha consentito a Matteo di “salvare” un altro concorrente. Durante la serata il cantante ha raggiunto la “terza fase” insieme ad Einar e a Biondo, anche incassando le critiche di Rudy Zerbi (il professore di canto lo ha persino definito “Mr Bean”), conquistando il pubblico da casa (nella seconda fase è stato il più televotato in assoluto e ha vinto la sfida contro Irama) e facendo tesoro del sostegno di alcuni giurati (in particolar modo: Simona Ventura, Giulia Michelini e Alessandra Amoroso).

Cos’altro è successo nella prima puntata del Serale di Amici 2018

Prima di arrivare al nome del vincitore e dell’eliminato della prima puntata di Amici 2018 Serale, in trasmissione ci sono state anche alcune polemiche, ad esempio il botta e risposta per il peso della ballerina Lauren e il commento deciso di Ermal Meta, applauditissimo dal pubblico.