Heather Parisi vs Alessandra Celentano ad Amici 2018 Serale: “Non sei più credibile”

Alla fine è successo. Nella prima puntata di Amici 2018 Serale Alessandra Celentano ha attaccato Lauren per il suo peso. Per fortuna, a difendere la ballerina ci hanno pensato Maria De Filippi ed Heather Parisi. L’insegnante di ballo ha commentato l’esibizione della concorrente sottolineando la differenza tra la “forma fisica” della ragazza e quella delle altre ballerine dietro di lei. Heather Parisi è intervenuta replicando alla Celentano con queste parole: “Sei polemica di continuo e non sei più credibile. Lauren è bona. Basta con le magre“. La maestra di danza non ha incassato il colpo e ha così risposto alla giurata: “Non ti ho mai visto in sovrappeso nella tua carriera“.

Lauren parla del suo peso ad Amici: “Prima di questo programma il mio corpo non è mai stato un problema”

E’ stata la stessa Lauren ad ammettere che la polemica sul suo peso ha già preso una brutta piega, di sicuro per lei: “Prima di questo programma – ha detto la concorrente durante la prima puntata di Amici 2018 Serale – il mio corpo non è mai stato un problema. Dopo questa esperienza, ha iniziato ad entrarmi in testa moltissimo. Ho sempre mangiato pasta pane, poi ho smesso. Non è nel mio carattere essere in disaccordo con un professore, ma devo ricordarmi chi sono. Si può ballare con qualunque corpo“.

Maria De Filippi contro il “delirio” della Celentano: ad Amici non c’è una pesa

Del resto, Maria De Filippi non ha potuto non prendere la parola. La conduttrice di Amici ha precisato che il programma non prevede “una pesa“, ha puntato il dito contro il “delirio” della Celentano e si è anche schierata apertamente in difesa di Lauren, dal canto suo in diretta apparsa sempre più imbarazzata.