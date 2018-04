Amici 2018, secondo Serale: vince Carmen, eliminati Sephora e Daniele

Amici 2018: Carmen Ferreri vincitrice del secondo serale

E’ Carmen Ferreri la vincitrice del secondo Serale di Amici 2018. La cantante accede di diritto alla terza puntata, dopo che sabato 14 aprile la Commissione Esterna l’ha ritenuta più brava di Einar e di Matteo. In terza fase Carmen si è esibita con “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini, in seconda con “L’amore altrove” di Francesco Renga ed Alessandra Amoroso e in prima con “I will always love you” di Witney Houston. Da regolamento, Carmen non ha potuto “salvare” nessuno degli altri concorrenti, mentre Luca Tommassini ha riammesso in gara Bryan.

Amici 2018 Serale: gli eliminati della seconda puntata sono Daniele e Sephora

Dunque, gli eliminati della seconda puntata di Amici 2018 Serale sono Daniele Rommelli e Sephora Ferrillo. Prima di lasciare lo studio, il ballerino ha sorpreso tutti con queste parole: “Chiedo una cosa a tutti voi: non insultate la gente che prova a fare arte“. A votare per le due nuove eliminazioni è stata la Commissione Interna formata dai professori.

Cos’altro è successo nella seconda puntata di Amici 17 Serale

