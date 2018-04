Anticipazioni Amici 2018 Serale: Francesco Totti è il super ospite della seconda puntata

Secondo le anticipazioni ufficiali, il super ospite nella seconda puntata di Amici 2018 Serale sarà Francesco Totti. Nel nuovo appuntamento in onda sabato 14 aprile in prima serata su Canale5, l’ex calciatore della Roma avrà un compito ben preciso. La partecipazione straordinaria del “Pupone” nel programma di Maria De Filippi, prevede infatti che il Francesco nazionale condivida con i concorrenti del talent show l’impresa storica della Roma in Champions League. Totti sarà protagonista di tale momento, anche grazie a video e immagini trasmessi nel corso della trasmissione. Lo scorso 10 aprile 2018, durante la messa in onda della partita Roma – Barcellona, finita 3 a 0, sui social Totti ha così commentato: “E’ per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori. Daje Roma!“.

Amici Serale, anticipazioni: il 14 aprile 2018 ospiti Ghali e Gianni Morandi

Oltre a Francesco Totti, nella seconda puntata di Amici Serale di sabato 14 aprile 2018 saranno ospiti anche Ghali e Gianni Morandi. In studio sia il giovane rapper sia l’amato cantautore si esibiranno insieme ai concorrenti del talent show. Ghali tornerà ad Amici dopo che la sua prima ospitata da Maria De Filippi è avvenuta nello speciale di sabato 27 gennaio. In quel caso, il rapper si esibì col suo nuovo singolo dal titolo “Cara Italia”. Gianni Morandi, invece, sarà ospite della conduttrice di Canale5 dopo l’ultimo successo tv, L’Isola di Pietro, che in questa stagione televisiva lo ha visto tra i più importanti protagonisti della fiction Mediaset.

Serale Amici 2018: cosa succederà dopo le ultime polemiche tra giudici?

Sabato 14 aprile, nel secondo Serale di Amici 2018 il pubblico di Canale5 avrà anche modo di aggiornarsi circa le ultime polemiche sollevate quest’anno dai giudici e dai professori. Dopo che ha tenuto banco la “lite” a distanza tra Alessandra Celentano e Heather Parisi, cosa dovremo aspettarci da questa nuova puntata?