Amici 2018: Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo del Serale

Come funziona Amici Serale quest’anno: ogni puntata sarà in tre fasi

Maria De Filippi svela nuove anticipazioni sul meccanismo di Amici 2018 Serale. Quest’anno, ognuna delle puntate sarà “divisa” in tre fasi. Nella terza fase a giudicare le esibizioni dei vari concorrenti saranno i super giudici di questa diciassettesima edizione, con un meccanismo che verrà rivelato più avanti. Intanto, si sa già che a comporre la “commissione esterna” sono (in ordine di annuncio): la ballerina e show-woman Heather Parisi, la conduttrice TV e talent scout Simona Ventura, l’attrice Giulia Michelini, il cantautore Ermal Meta, l’attore Marco Bocci e la cantante ed interprete Alessandra Amoroso. Quindi, a votare nella seconda fase ci penserà il pubblico da casa tramite il televoto, mentre invece nella prima fase saranno i professori (“commissione interna”). La “commissione interna” è formata, per il canto, da Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Paola Turci e Giusy Ferreri e, per la danza, da Alessandra Celentano, Garrison Rochell, Veronica Peparini e Bill Goodson.

La conferenza stampa del Serale di Amici 2018 ci sarà giovedì 5 aprile

Queste le prime anticipazioni ufficiali sul meccanismo di Amici 2018 Serale, che verrà ufficialmente presentato alla stampa il prossimo 5 aprile, presso lo Studio 5 Titanius Elios in Roma. Alla conferenza stampa di giovedì, oltre a Maria De Filippi parteciperanno anche tutti i componenti del cast ed il nuovo direttore artistico, Luca Tommassini. La prima puntata di Amici (prima serata) andrà in onda in diretta su Canale5 a partire dalle ore 21.10 circa di sabato 7 aprile 2018.

Tutte le altre anticipazioni su Amici 2018: “Lo studio del Serale è molto bello”

A proposito del nuovo studio, il direttore artistico di Amici 2018 Serale, Luca Tommasini, lo ha già definito “molto bello“. Lo ha fatto anche Maria De Filippi che, rivolgendosi ai concorrenti, in tv ha così affermato: “Lo studio di Amici fa un po’ paura all’inizio…è tanta roba“.