Amici 17 Serale: ospiti e anticipazioni finale dell’11 giugno 2018

Amici 2018 Serale: gli ospiti della finale sono Elisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Michele Bravi

Si lavora spediti alla preparazione del gran finale di Amici 2018 Serale. E uno dei tasselli del puzzle è, come sempre, quello degli ospiti. Lo confermano anche le anticipazioni, secondo cui per l’ultima puntata di lunedì 11 giugno il team di lavoro della De Filippi sceglie di affiancare i quattro finalisti alle varie star musicali “di casa”. Per lunedì sera, infatti, nello studio di Canale5 sono previste le ospitate di Elisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Michele Bravi. I quattro artisti saranno presenti in trasmissione per esibirsi con dei duetti insieme ai vari talenti. I quattro artisti si esibiranno rispettivamente con Irama, Einar Ortiz, Carmen Ferreri e Lauren.

Amici 17: la finalissima in diretta farà a meno dei super ospiti?

Guardiamo bene le anticipazioni con gli ospiti della finalissima del Serale di Amici 17. Quello che per ora salta all’occhio è l’assenza di ospitate “super”, diciamo così. E questo nonostante l’ultima puntata del programma, in onda lunedì in diretta in prima serata su Canale5, sia la più attesa di tutte. I motivi di tale scelta potrebbero essere due. Il primo è che lunedì sera la contro-programmazione delle altre reti sembra abbastanza debole (su Rai1 viene addirittura trasmesso un film d’amore, visto lo slittamento di Tutto può succedere). Il secondo è che ad essere protagonista nello “scontro” finale tra gli aspiranti vincitori del talent Mediaset sarà, con molta probabilità e com’è giusto che sia, la gara con l’esito definitivo della sfida più importante.

Amici: le anticipazioni dell’ultima puntata di lunedì 11 giugno 2018

Secondo le anticipazioni, infatti, nell’ultima puntata di Amici di lunedì 11 giugno 2018 i finalisti si contenderanno il titolo di vincitore e dunque l’ambito montepremi finale messo in palio anche per quest’anno. Intanto, in attesa di scoprire chi vincerà ricordiamo che a sfidarsi sono rimasti in quattro. C’è il cantante Irama (dato tra i favoriti per la vittoria), Carmen Ferreri, Einar Ortiz e la ballerina Lauren Celentano. Quest’ultima potrebbe vincere anche l’intera edizione del talent, dopo che ha già trionfato nella categoria danza.