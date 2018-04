Da Amici di Maria De Filippi precisano: “Massima solidarietà ad Heather Parisi per gli attacchi. Biondo estraneo ai fatti”

Sull’ultima polemica che vede protagonisti Biondo ed Heather Parisi interviene anche la produzione di Amici. Ecco la nota integrale diffusa dal programma di Canale5: “La produzione Fascino pgt – scrivono dalla trasmissione in un comunicato stampa – desidera esprimere la massima solidarietà a Heather Parisi in merito agli attacchi personali da lei ricevuti sui suoi profili social da parte di sedicenti fan dell’artista conosciuto come Biondo“. “Vogliamo precisare – fa anche sapere la produzione del talent – che Biondo è evidentemente estraneo ai fatti, come già sottolineato da Maria De Filippi durante la diretta di sabato scorso, poiché com’è noto, ai ragazzi presenti al serale è assolutamente vietato sia avere contatti con l’esterno che accedere al web“. “Il video citato in trasmissione da Biondo – precisano ancora da Amici – gli è stato infatti mostrato in settimana dalla produzione, affinché lui potesse sapere a cosa si riferisse la Parisi quando ne aveva fatto riferimento nella puntata precedente“. “La produzione – così si conclude la nota di Fascino – si augura che il clima si rassereni e che le parti coinvolte possano ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma“.

Amici 2018: sulla polemica tra Biondo ed Heather Parisi interviene anche la mamma del cantante con una lettera

Intanto, sulla polemica “esplosa” ad Amici 2018 Serale tra Heather Parisi e Biondo interviene anche la mamma del cantante. La signora Maria Assunta, madre di Simone Baldasseroni, vero nome di Biondo, ha scritto una lettera diffusa da Il Messaggero. Nella lettera, la donna si rivolge così alla giurata “esterna” arruolata quest’anno nel cast del programma di Maria De Filippi. Prima di tutto, la donna esprime “solidarietà” alla giudice per gli attacchi ricevuti sui social. Poi, bolla come “linciaggio mediatico” quanto detto in trasmissione dalla Parisi al figlio. Infine, all’ex volto di “Fantastico” sembra rimproverare un “metodo cruento“, pur auspicando un “gesto di riconciliazione nei confronti di Simone“.

Cos’è successo ad Amici 17 Serale tra Heather Parisi e Biondo

La polemica tra Heather Parisi e Biondo è “esplosa” sabato 21 aprile 2018 nella terza puntata di Amici 17 Serale. Questi i fatti accaduti nell’ultimo appuntamento col talent show trasmesso sabato sera in prima serata su Canale5.