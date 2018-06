Hauser ospite della finale di Amici 2018: cosa farà il musicista dei 2Cellos in studio da Maria De Filippi

Amici 2018 “cambia musica” per la finale? Nell’ultima puntata di lunedì 11 giugno ospite in studio da Maria De Filippi sarà anche Stjepan Hauser. Il musicista dei 2Cellos si esibirà in diretta televisiva sulle note di “Now we are free”, celebre canzone di Hans Zimmer nota anche per impreziosire il famoso film “Il gladiatore”. Il violoncellista sarà così presente nella trasmissione di Canale5 eccezionalmente in veste di solista. Nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1986, nel corso degli anni l’artista ha fatto registrare milioni di visualizzazioni in quanto unico in grado di riarrangiare in chiave “contaminata” i successi pop e rock.

Amici 2018: come si decide il vincitore, cosa vince e gli altri premi da assegnare

Oltre che per gli ospiti, la finale di Amici 2018 è molto attesa anche per scoprire chi vincerà questa diciassettesima edizione. Ma come si decide il vincitore? Al nome del concorrente numero 1 di quest’anno, che vince un montepremi di 150.000 euro in gettoni d’oro, si arriverà solamente grazie al televoto, col pubblico a casa che potrà scegliere tra i quattro finalisti: Irama (22 anni), Einar Ortiz (24), Carmen Ferreri (18) e Lauren Celentano (19). Le Commissioni Esterna ed Interna non avranno alcun “potere” e, nel corso della puntata, è prevista anche l’assegnazione di altri premi. Su tutti il premio della critica del valore di 50.000 euro offerto da Vodafone e assegnato da testate giornalistiche e web. Scopriremo anche chi avrà vinto il premio Radio105 del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro e il premio E-Campus, una borsa di studio di 12.000 euro.

Come votare durante la finale di Amici 17: il numero di telefono per inviare sms e gli altri sistemi di voto

Annunciata la novità tra gli ospiti di lunedì sera e rivelato come si decide il vincitore, non resta che ricordare come votare durante la finale di Amici 17. Come fare per sostenere il concorrente preferito? Basta inviare un sms al numero di telefono 477.000.4 con il codice o il nome dell’allievo. In alternativa si può usare l’applicazione Mediaset Fan (costo massimo dell’sms è di 16 centesimi di euro a seconda dell’operatore; per ogni televoto c’è un limite massimo di 5 voti per piattaforma) o consultare la pagina web dedicata al servizio su Witty TV.