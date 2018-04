Amici Serale: Francesco Gabbani tra gli ospiti di sabato 21 aprile 2018

Secondo le anticipazioni ufficiali, sabato 21 aprile 2018 tra gli ospiti della terza puntata di Amici Serale spunta la “sorpresa” Francesco Gabbani. Il cantante è protagonista del nuovo appuntamento col talent show di Maria De Filippi che Mediaset manda in onda domani, dalle ore 21.10, in prima serata su Canale5. La conferma la dà lo stesso Gabbani. Sui social l’apprezzato cantautore così scrive, rivolgendosi ai fan: “Mi raccomando, seguitemi“. L’ospitata di Gabbani ad Amici 17 arriva dopo che ieri il cantante a La Stampa ha rivelato che sta lavorando al nuovo disco e che spera esca ad inizio 2019. Intanto, “Magellano”, il suo ultimo album di successo, è al quarto singolo estratto.

Amici 2018 Serale: ospiti nella terza puntata anche Rita Pavone e Loredana Berté

Oltre a Francesco Gabbani, per la terza puntata di Amici 2018 Serale di sabato 21 aprile sono ospiti anche Rita Pavone e Loredana Berté. A fornire le anticipazioni del caso è la stessa Pavone in una intervista rilasciata a Il Giornale. Al noto quotidiano la popolare artista svela cosa farà insieme ai concorrenti: “Canterò qualcosa del mio repertorio con i ragazzi e poi interpreterò un brano di Masters, quella Se potessi amarti ancora firmata da Burt Bacharach con il testo in italiano di Enrico Ruggeri“. Dal canto suo, la Berté torna da Maria De Filippi e sui social prepara così i suoi fan all’ospitata: “Ci vediamo sabato. Non cambiate canale“. A queste parole la rocker allega anche l’hashtag “#aspettandoilsingolo“. Il riferimento va alla nuova canzone realizzata insieme al gruppo salentino Boomdabash che molto probabilmente uscirà quest’estate.

Amici 2018: le anticipazioni della puntata serale di sabato 21 aprile

Infine, secondo le anticipazioni della puntata serale di sabato 21 aprile c’è anche per quanto succede ai concorrenti di Amici 2018. In particolare, oltre che sul verdetto col nome del nuovo eliminato la curiosità dei telespettatori di Canale5 sembra tutta concentrata sulla permanenza della ballerina della Squadra Bianca, Valentina Verdecchi, all’interno del programma. Dopo l’infortunio, Valentina dovrà lasciare lo show o potrà continuare a danzare tranquillamente? In attesa di scoprirlo, questi i nomi degli undici talenti che sono ancora in gara nella trasmissione della De Filippi. Nei Bianchi sono rimasti: i cantanti Zic, Biondo, Irama ed Emma ed i ballerini Luca e Valentina. Nei Blu: gli interpreti Einar, Matteo, Carmen e i danzatori Bryan e Lauren.