Amici 2018: le anticipazioni del quinto Serale di sabato 5 maggio

Amici: anticipazioni quinto serale di sabato 5 maggio 2018

La quinta puntata di Amici Serale di sabato 5 maggio 2018 si preannuncia “scoppiettante”. Secondo le anticipazioni, domani sera in trasmissione ci sarà anche spazio per un doppio momento di eliminazione. La corsa verso la vittoria, infatti, si fa sempre più avvincente. Gli undici concorrenti rimasti in gara – i cantanti Biondo, Einar, Matteo, Irama e Zic ed i ballerini Bryan, Luca, Lauren e Valentina – si troveranno così di fronte ad una doppia fase con rischio eliminati che accenderà i riflettori sui più meritevoli delineando sempre più i talenti che hanno maggiori possibilità di assicurarsi la finalissima.

Amici 2018 Serale, anticipazioni: tutti gli ospiti della quinta puntata

Sempre secondo le anticipazioni, nella quinta puntata di Amici 2018 Serale i concorrenti rimasti in gara verranno chiamati ad esibirsi anche con gli ospiti di turno. Presenti in studio per la cosiddetta prima fase, infatti, saranno Gino Paoli ed Elisa. Il primo canterà “Quattro amici al bar” con la squadra Blu. Elisa, invece, intonerà “A modo tuo” insieme ai Bianchi. Per il resto, per la seconda fase è anche attesa la prova proibitiva di Pole Dance. Questa settimana a prepararla sono stati i ballerini Luca e Bryan. Quest’ultimi saranno quasi certamente protagonisti della nuova polemica con Alessandra Celentano che, “dimenticata” Heather Parisi, è tornata alla sua vecchia “passione”: le critiche agli allievi.

Amici: assenti Nadia Toffa e Marco Bocci

In puntata avrebbero dovuto esserci anche Nadia Toffa e Marco Bocci. L’ospitata della prima è però stata rinviata a sabato 12 maggio 2018. Il motivo dell’assenza di Bocci, invece, è da addebitare ad un problema di salute. Domani sera a sostituire l’attore in qualità di giudice in Commissione Esterna sarà Arisa.