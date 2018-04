Stefano De Martino canta e stona nel quarto Serale di Amici 2018

Stefano De Martino è la nota-stonata della quarta puntata di Amici 2018 Serale. Nel corso del nuovo appuntamento, in onda sabato 28 aprile, in prima serata su Canale5, il ballerino si esibisce a sorpresa. Non nel ballo, ma nel canto, nello specifico con la canzone napoletana “Tu si ‘na cosa grande”. Il motivo? Il danzatore presta la sua ugola al programma per dimostrare che, in fin dei conti, l’auto-tune, lo strumento digitale usato dal concorrente Biondo, non compromette più di tanto l’intonazione della voce. L’esibizione, però, risulta per certi versi simpatica e per altri no. C’è chi, infatti, apprezza il siparietto canterino messo in piedi. Chi, invece, non può fare a meno di…tapparsi le orecchie!

Amici 17 Serale: Stefano De Martino “cavia” di Maria De Filippi

Stefano De Martino canta e stona nel quarto Serale di Amici 17 su richiesta di Maria De Filippi. Il ballerino viene scelto dalla conduttrice come “cavia” (parole sue) per l’esperimento. Poco prima dell’esibizione, la presentatrice spiega anche che ormai da qualche anno l’auto-tune si usa regolarmente e che secondo molti non violerebbe l’andamento di una gara. Quindi, sulla vicenda intervengono anche Fedez e Biondo. Il rapper, collegato da Los Angeles, ricorda che questo strumento si è già usato in passato al Festival di Sanremo mentre il concorrente dei Bianchi sostiene che il tutto è in linea con il suo stile artistico.

Il ritorno di De Martino ad Amici

Per il resto, nel quarto serale di Amici di sabato 28 aprile 2018 Stefano De Martino torna anche a “casa”. Il ballerino, oltre che far ritorno in pianta stabile nel corpo di ballo del programma, apre anche la puntata praticamente insieme a Maria De Filippi. Dopo il suo ingresso in solitaria, infatti, la conduttrice finge di aver dimenticato “una cosa” (parole sue) e va a prendere il ballerino direttamente dietro al led. Lei dice “bentornato a casa“, ma lui resta soprattutto sorpreso dal pubblico, tanto che sul caloroso applauso riservatogli dallo studio scherza con queste parole: “Vorrei uscire tutte le mattine di casa e avere questo“.