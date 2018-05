Amici 17: ospiti e anticipazioni settimo serale di sabato 19 maggio 2018

Amici 2018 Serale: ospiti della settima puntata Al Bano (forse con Romina Power) e Massimo Ranieri

Nella settima puntata di Amici 2018 Serale di sabato 19 maggio, tra gli ospiti c’è anche Albano Carrisi. La conferma arriva da un promo Mediaset in rotazione in queste ore su Canale5. Il promo, però, lascia un interrogativo aperto su una eventuale partecipazione di Romina Power. Ci sarà? Intanto, in attesa di ulteriori dettagli, si sa già che sabato sera negli studi di Amici Al Bano interpreta “Nel sole”, probabilmente accompagnato da una ballerina, forse Lauren. Questo, almeno, ciò che succede secondo le anticipazioni fornite in merito da TvBlog. Un’ospitata da Maria De Filippi, quella del cantautore di Cellino San Marco, che arriva dopo il recente annuncio che il cantante è diventato nonno e dopo che Romina ha rilasciato una nuova intervista-boom di ascolti a Maurizio Costanzo. Ma anche dopo che i due, insieme, sono già stati ospiti di Milly Carlucci nella quinta puntata di Ballando con le stelle di sabato 8 aprile 2018. Sabato in studio è prevista anche la presenza di Massimo Ranieri.

Amici 17: anche Fedez e J-Ax ospiti del settimo Serale

Ospiti del settimo serale di Amici 17 di sabato 19 maggio 2018 sono anche Fedez e J-Ax. Il 4 maggio è uscita la loro nuova canzone “Italiana” e il prossimo 1 e 16 giugno si esibiscono rispettivamente nel loro concerto finale a San Siro e al Radio Italia Live di Milano. Tra l’altro, dopo la nascita di Leone, il figlio nato all’amore con Chiara Ferragni, Fedez è da poco tornato da Los Angeles. Mentre J-Ax ha recentemente ultimato la sua sua esperienza su Rai2 come coach di The Voice of Italy 5. Sabato, dalla De Filippi, Fedez duetta con qualcuno della Squadra Bianca, probabilmente con Biondo sulle note de “Il cigno nero”. J-Ax, invece, è “abbinato” alle esibizioni della Squadra Blu.

Amici: anticipazioni puntata di sabato 19 maggio 2018

Secondo le anticipazioni, dopo la chiusura anticipata della scorsa settimana nella nuova puntata di Amici di sabato 19 maggio 2018 dovrebbe anche arrivare il verdetto della sfida ancora “aperta” tra Lauren e Bryan e quindi la proclamazione del vincitore del circuito Ballo. Per il resto, i concorrenti ancora in gara nella squadra Blu sono i cantanti Einar Ortiz e Carmen Ferreri. Quelli rimasti per la squadra Bianca sono Biondo, Irama ed Emma Muscat. Le puntate del Serale, finale compresa, salvo cambiamenti dell’ultim’ora, sono nove. Chi ha vinto questa diciasettesima edizione del talent si saprà sabato 2 giugno 2018.