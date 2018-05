Amici 17: ospiti e anticipazioni sesto serale di sabato 12 maggio 2018

Amici 2018 Serale: Michelle Hunziker ospite nella sesta puntata

Ufficialmente rivelati i nomi dei nuovi ospiti di Amici 2018 Serale. Nella sesta puntata di sabato 12 maggio c’è anche Michelle Hunziker. Sabato sera la conduttrice dell’ultimo Festival di Sanremo è ospite da Maria De Filippi a pochi giorni dal debutto di Vuoi scommettere?. Si tratta della nuova trasmissione da lei condotta sulla rete ammiraglia Mediaset, per cui il primo appuntamento, in onda giovedì 17 maggio, in prima serata su Canale5, già prevede la presenza della stessa De Filippi. Del resto, la Hunziker ricompare da “Queen Mary” dopo che quest’anno ha aperto anche C’è posta per te insieme al marito Tomaso Trussardi.

Amici 17: i ragazzi de Il Volo ospiti del sesto serale

Oltre a Michelle Hunziker, sabato 12 maggio 2018 tra gli ospiti del sesto serale di Amici 17 ci sono anche i ragazzi de Il Volo. I tre tenori, i cui nomi sono Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone tornano da Maria De Filippi con un’ospitata “speciale”. Sconosciuti, almeno per il momento, i dettagli della loro esibizione negli studi di Canale5. Il gruppo, però, che ha conquistato le platee di tutto il mondo esibendosi con artisti del calibro di Liza Minnelli, Andrea Bocelli e Placido Domingo, si concede ancora una volta alla conduttrice e ai telespettatori per una nuova performance, stavolta in diretta e che ha come cornice lo studio 5 di Cinecittà in Roma. In studio il gruppo potrebbe annunciare la data di uscita del nuovo album, atteso dai fan anche perché dovrebbe contenere brani di genere musicale un po’ diverso rispetto a quelli del passato.

Amici: anticipazioni puntata di sabato 12 maggio 2018

Per il resto, secondo le anticipazioni di Amici le restanti puntate del programma di Canale5, esclusa quella di sabato 12 maggio 2018, sono tre. Al momento per il nuovo appuntamento è ancora aperta la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri ed è già stato annunciato l’arrivo di un nuovo meccanismo di eliminazione. E i concorrenti ancora in gara sono sette. Bryan è passato nella Squadra Bianca, insieme ad Emma, Biondo ed Irama. Per la Squadra Blu, invece, lottano ancora per la vittoria del Serale: Lauren, Carmen ed Einar.