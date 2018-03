Amici 17, Rudy Zerbi contro Zic: “Siamo al sabotaggio di canzone!”

Rudy Zerbi contro Zic ad Amici 17: “Quando canti sembra uno sforzo!”

“Siamo al sabotaggio di canzone!“. E’ con queste parole che Rudy Zerbi si è scagliato contro l’esibizione di Zic trasmessa nella puntata di Amici 17 – Verso il serale, andata in onda oggi, 21 marzo 2018, nel pomeriggio di Canale5. L’insegnante di canto ha raggiunto Zic in sala canto per “soccorrere” Carlo Di Francesco e ha rivolto decise critiche al mondo di cantare dell’allievo, il cui vero nome è Lorenzo Ciolini. Ecco cos’ha detto Zerbi ad uno degli aspiranti concorrenti del Serale, a lui rivolgendosi con frasi di questo tipo: “Siamo al sabotaggio di canzone!“,”E’ sfregio!“, “Quando canti sembri uno che sta facendo uno sforzo…” o uno a cui “hanno scippato la borsetta“.

Amici 17, Zic definisce Zerbi e Di Francesco “duo bucolico”: Rudy reagisce così

Dal canto suo, Zic ha provato a difendersi, sostenendo di aver un proprio modo di interpretare “Meravigliosa creatura”, la canzone della Nannini oggetto del confronto-scontro tra l’allievo ed il professore di musica, e cercando di ironizzare sull’accaduto. Zerbi, però, ha reagito in maniera decisa, mostrando a Zic un filmato in cui l’allievo di Amici 17 definisce “duo bucolico” lo stesso Zerbi e Di Francesco. A questo punto, l’insegnante si è sfogato, rivolgendosi in questo modo all’allievo arruolato quest’anno nel cast del programma di Maria De Filippi: “Siediti, ché magari impari qualcosa! Visto che non mi sembra stai imparando a cantare, magari impara la poesia!“, precisando anche che: “Non sei nato imparato“, “Non sai tante cose” e che “Meravigliosa creatura è meglio che non la canti“. Del resto, pochi minuti prima sempre su Canale5 è andato in onda anche un altro scontro, stavolta un po’ più pacato, tra Zic e l’insegnante di canto Carlo Di Francesco, che ha giudicato grossomodo insufficiente la performance del cantante sostenendo che: “Ci sono un po’ di problemi, uno meravigliosamente grave. Corri appresso alla base, sembra un errore che fa uno che non è un musicista“.