Amici 17: ospiti semifinale di domenica 3 giugno 2018

Amici 2018, gli ospiti della semifinale: Mannoia, Soler, Fiorello, Moro e Nannini

La semifinale di Amici 17 andrà in onda in diretta domenica 3 giugno 2018. Ma chi saranno gli ospiti di questa puntata importante? Gabriele Parpiglia a Mattino 5 ha rivelato che in studio entreranno ben tre cantanti molto apprezzati in tutta Italia. Stiamo parlando di Fiorella Mannoia, Alvaro Soler, Beppe Fiorello, Fabrizio Moro e Gianna Nannini. Non è la prima volta che il pubblico di Canale 5 vede i tre personaggi entrare nello studio di Maria De Filippi. I concorrenti duetteranno, dunque, con noti cantanti. A quanto pare questi non saranno gli unici ospiti della serata. Infatti, sembrerebbe che altri cantanti e volti noti dello spettacolo saranno presente durante la puntata. Nel frattempo, vi confermiamo che la scorsa serata non corrispondeva alla semifinale, come tutti noi sapevamo. Infatti, eravamo certi del fatto che finale del talent sarebbe andata in onda sabato 2 giugno. Invece, il programma ha scelto di allungare di una settimana il percorso dei ragazzi.

Amici 17: in gioco ancora Einar, Lauren, Carmen, Irama ed Emma

Maria De Filippi ospiterà durante la semifinale la forza della Nannini, la dolcezza della Mannoia, la simpatia di Fiorello e la grinta di Soler. Non solo, torna in scena anche Moro, il quale lo scorso anno ha svolto il ruolo di professore. Tutti e tre duetteranno sicuramente con i ragazzi che ancora fanno parte del talent. Facendo il punto della situazione, sappiamo che in gioco ci sono ancora Einar, Lauren e Carmen della squadra blu e Irama ed Emma della squadra bianca. La semifinale, dunque, sarà caratterizzata da una gara composta da ben cinque partecipanti. Non sappiamo ancora quanti di loro potranno raggiungere l’ambita finale del talent. La scorsa settimana nessuno ha dovuto lasciare il programma. In particolare, sembra a rischio di eliminazione ancora Einar, che per un pelo non ha lasciato la Scuola. Chi arriverà in finale tra loro?

Amici 17: chi supererà la semifinale arrivando alla finale di questa edizione?

Non ci resta che attendere la semifinale per scoprire chi tra questi cinque concorrenti riuscirà a raggiungere la finale. Sappiamo bene che Lauren ha già ottenuto la sua vittoria, ricevendo il premio della categoria ballo, battendo Brian. Lo scorso anno a vincere il talent è toccato ad Andreas Muller. Irama è il nome più quotato in questa edizione. Il cantante è riuscito ad attirare l’attenzione di tutti durante il serale.