Amici 17, ospiti sabato 5 maggio: in studio Nadia Toffa e un grande ritorno

Nadia Toffa ospite di Amici nella puntata di sabato 5 maggio: in studio ci sarà anche Elisa

Nella puntata di sabato 5 maggio ospiti ad Amici 17 pare ci saranno: Nadia Toffa, Gino Paoli ed Elisa. A svelare i nomi dei cantanti è stato in anteprima Blogo mentre la presenza di Nadia Toffa è stata confermata sui social dalla ridetta interessata. Pochi minuti fa, infatti, la Iena ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dopo, appunto, affermava di essere molto emozionata per la sua partecipazione di sabato sera al programma di Maria De Filippi. Insieme a lei, inoltre, i fan del programma sembrerebbe che assistere ad un grande ritorno. Elisa, l’ex coach di Amici, sembrerebbe essere pronta a ritornare in studio (ma come ospite).

Amici 17, gli ospiti di sabato 5 maggio: l’annuncio sui social di Nadia Toffa

Su Instagram Nadia Toffa ha scritto stamattina: “Sono giorni di appostamento e io ho un solo pensiero in testa. Che sabato sarò ad Amici 17 di Maria De Filippi #emozione”. In questo modo, dunque, la Iena più amata dal pubblico di Italia Uno ha confermato la sua presenza ad Amici 17. Riguardo a Elisa e Gino Paoli, invece, della loro possibile partecipazione, come accennato sopra, ne ha dato in anteprima la notizia Blogo. A Ballando con le stelle, invece, è ormai confermato la partecipazione di Rossano Rubicondi e Ivana Trump nella trasmissione.

Amici 17, Alessandra Amoroso lascia il ruolo di giudice esterno: l’annuncio sui social

Ad lasciare di stucco i fan di Amici è stato recentemente l’addio di Alessandra Amoroso alla trasmissione. La cantante, infatti, ha scritto sul suo profilo Instagram i motivi che l’avrebbero spinta a lasciare il ruolo di giudice esterno ad Amici 17. “Finisce qui una bella esperienza!” ha scritto Alessandra nel suo lungo messaggio ““Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro… Fuori c’è un mondo che vi aspetta”.