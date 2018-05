Amici 2018: Valentina, Luca e Zic offendono Alessandra Celentano

Alessandra Celentano definita “arpia” ma non solo. Questa, infatti, una delle offese ripetibile pronunciate da Valentina, Luca e Zic contro la maestra di danza di Amici 2018. A far scattare la miccia? Sembra sia stato un commento che la professoressa di danza ha riservato a Bryan, a suo dire dotato non soltanto di bravura nel ballo ma anche di umanità. E apriti cielo, non l’avesse mai detto. La ballerina, tra le altre frasi, “bippate” dalla produzione, probabilmente perché ritenute irripetibili in TV, riferendosi alla prof. ha anche detto: “Ci ha trattato in maniera poco consona a livello personale” e “ha stancato“. A metterci il resto sono stati anche Luca e Zic. Il primo ne avrebbe dette parecchie, invocando persino di mostrare il tutto alla diretta interessata. Anche il secondo ha fatto il suo, definendola “più triste” di Bryan, ballerino che “per andare avanti in questo posto ha bisogno di essere difeso da un’arpia e diventare un caso umano“. Queste le parole pronunciate dal cantante della squadra Bianca.

Amici 17, Alessandra Celentano replica alle offese: “Potrei chiedere l’eliminazione ma…”

Viste le offese ricevute, ad Amici 17 la replica di Alessandra Celentano non si è fatta attendere. La maestra di ballo ha convocato i tre concorrenti in una saletta, ha mostrato loro il filmato in cui la insultano e ha subito precisato: “Le offese che voi avete fatto e detto sono assolutamente sul personale. Sinceramente se mi chiedete scusa a me non interessa. Potrei chiedere l’eliminazione per voi, non lo faccio perché aspetto che avvenga in maniera naturale, per la danza. Prendetevi anche le vostre responsabilità, venire e chiedere scusa ogni volta non ha più valore. Parolacce, cattiverie…Zic probabilmente è talmente accecato per l’amore per te che ha perso la testa pure lui”. Così ha detto la “Cele” riferendosi principalmente a Valentina.

Nuovo botta e risposta tra Alessandra Celentano e Valentina Verdecchi

Proprio con la Verdecchi la Celentano ha avuto un nuovo botta e risposta. La maestra di Amici ha così “spento” le critiche della ballerina: “Ti manca tuo figlio? E’ una scelta tua venire qui, puoi decidere di andar via quando vuoi“. Dal canto suo, la ragazza ha provato a scusarsi dicendo di aver “esagerato con le parole“, anche se la prof. ha insistito nel ricordare la propria missione nel programma, stroncando ogni polemica sul nascere con queste parole: “Hai già parlato abbastanza (…). Tutto quello che dico e faccio fa parte del mio lavoro e di quello che sono chiamata a fare qui“.