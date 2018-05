Amici 17, nuovo meccanismo: ecco come saranno le nuove eliminazioni

By

Amici 17: ecco come avverranno le eliminazioni a partire da Sabato

Dopo la strage di eliminati della scorsa puntata, Amici cambia metodo. Sia ai concorrenti della Squadra Bianca che ai concorrenti della Squadra Blu viene mostrato un video che spiega come sarà il meccanismo di eliminazione d’ora in poi. “Da questa puntata i metodi di eliminazione saranno due“ si legge sullo schermo delle rispettive casette. “Il primo è il consueto metodo di eliminazione attraverso la votazione della commissione interna (sì o no)” si legge ancora. Poi si passa a spiegare il secondo metodo: “Il secondo metodo di eliminazione potrà avvenire attraverso sfide dirette. Queste sfide potranno riguardare ciascuno di voi e saranno proposte e giudicate dalla commissione interna. Chi vincerà rimarrà in gioco. Chi perderà verrà eliminato”. Rimane comunque l’immunità del vincitore di puntata, infatti, chi vincerà la terza fase potrà tornare a sedersi perché salvo.

Amici: I ragazzi ipotizzano i nomi per le sfide dirette

I Bianchi iniziano a pensare alle possibili sfide dirette. Emma pensa che secondo lei Biondo si dovrà confrontare con Irama o con Einar. Irama condivide il suo pensiero: “Metti caso vado con Einar, magari per Di Francesco sono un sì però sicuramente vince Einar”. Biondo ricorda agli altri cantanti che Carmen ha otto sì e subito interviene Emma: “Perché parli di Carmen se sta già in sfida con me“ riferendosi alla proposta fatta da Zerbi durante la puntata dello scorso sabato. Nella Casetta Blu, Einar ipotizza una sfida che lo vede protagonista contro Biondo e sembra essere molto convinto della sua idea.

Puntate sempre più intense ad Amici

Sempre più coinvolgenti e piene di emozioni le puntate del talent di Maria De Filippi. Appuntamento a Sabato 12 Maggio alle 21.10 con una nuova puntata del Serale di Amici, dove scopriremo, se anche questa volta, ci saranno eliminati.