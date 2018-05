Amici 17: nessuna casa discografica per Matteo, Biondo è il più richiesto

Amici 17: Matteo Cazzato deluso, nessuna casa discografica lo ha contattato

È tempo di contratti con le case discografiche per i ragazzi di Amici 17. Tutti i cantanti rimasti in gara hanno ricevuto delle proposte, eccezion fatta per Matteo Cazzato. L’artista pugliese, fino ad oggi pupillo di Giusy Ferreri, non ha ricevuto alcuna proposta dagli addetti ai lavori. Un duro colpo per il giovane, che non l’ha presa molto bene. A quanto pare è servito a poco vincere le prime due puntate del Serale: per il momento nessun discografico è interessato ad ingaggiare Matteo. Non è la prima volta che succede una cosa del genere nella Scuola di Maria De Filippi: anche lo scorso anno Mike Bird non aveva ricevuto alcuna proposta. Come l’ex allievo, pure Matteo è a rischio eliminazione nella prossima puntata di Amici?

I discografici sono pazzi di Biondo di Amici di Maria De Filippi

Dei sette cantanti rimasti in gara ad Amici 17, Biondo è il più richiesto. Il rapper – che tanto ha fatto discutere per la storia dell’autotune – è stato richiesto da tre case discografiche. Sony, Warner e Universal si sono fatte avanti per proporre un contratto al cantante: chi la spunterà? Hanno ricevuto due proposte: Carmen Ferreri, Einar Ortiz e Irama. Quest’ultimo è stato addirittura ricontattato dalla Warner, la sua vecchia casa discografica che lo aveva “abbandonato” dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2017.

Amici 17: tutte le proposte dei discografici per i ragazzi

Hanno ricevuto una sola proposta, invece, Zic e Emma Muscat. Il primo è stato richiesto dalla Sony mentre la seconda dalla Warner.