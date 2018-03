Amici 17, la Celentano contro Luca: “Hai sbagliato trasmissione”

Alessandra Celentano contro Luca C. ad Amici 17: “Hai sbagliato Scuola”

Alessandra Celentano replica alle accuse del ballerino Luca Capomaggi, dicendo che Amici 17 non è il programma che fa per lui. La reazione della maestra di danza alle parole dell’aspirante concorrente del Serale è andata in onda nella puntata di Amici (daytime) che Mediaset ha trasmesso oggi, mercoledì 28 marzo 2018, nel pomeriggio di Canale5.

Amici 17, Luca Capomaggi: “Io, martire in una guerra di professori fatta di sca**i”

Ma cos’ha detto di così grave Luca per meritarsi un trattamento del genere ad Amici 17? Dopo lo speciale di sabato, parlando con gli altri in sala relax il ballerino ha sostenuto di sentirsi un “martire” in quella che lui definisce “una guerra tra professori“, fatta di “sca**i” (il danzatore ha usato queste parole, riferendosi a Bill Goodson e a Veronica Peparini). Quindi Luca ha anche espresso il desiderio di ballare le sue coreografie: “Almeno prima di uscire – ha detto – devo fare la coreografia mia. Voglio che il Serale me lo merito per me“.

Amici 17, la Celentano replica a Luca: “Hai fatto una cosa orrenda”

A questo punto Capomaggi è stato convocato da Bill Goodson, Garrison e Alessandra Celentano insieme ad altri allievi di Amici 17. Ed è qui che proprio la Celentano ha reagito male alle parole di Luca, commentando così quanto detto dal ballerino in sala relax: “Trovo molto offensivo – ha affermato l’insegnante – quello che hai detto nei confronti del maestro: che lui si rifà su un ragazzo che ce l’ha col professore. Hai detto una cosa orrenda“. Poi, la Celentano ha per così dire voluto dare il ‘colpo di grazia’ al ballerino dicendo quanto segue: “Sei venuto qua solo per fare le tue coreografie. Questo discorso che stai facendo adesso, forse lo potrai fare quando hai avrai fatto la tua carriera, ma non a 19 anni ché devi ancora imparare come si fa a pulirsi col tovagliolo la Nutella. Forse hai sbagliato trasmissione, hai sbagliato scuola“. E, poco dopo, sulla vicenda è anche ntervenuto anche Bill Goodson. Queste le sue parole per Luca: “Non c’entra la maestra Veronica. Non c’è l’ho con lei. Fino adesso son passati due mesi e purtroppo la mia opinione (su di te, ndr) è rimasta quella. Nella tua testa non sei aperto per imparare e partecipare. Non riesco a capire perché stai qua“.

Il ballerino di Amici 17 si difende dai professori: “Non mi hanno fatto parlare, se ne sono andati”

Bill Goodson ha messo alle strette il ragazzo, annunciando che il “prossimo sabato facciamo la tua coreografia“. Stando a quanto trasmesso, però, Luca davanti agli insegnanti non ha parlato tantissimo, ma quando i professori sono usciti dalla stanza, il ballerino ha così replicato: “Hanno parlato solo loro e io non ho parlato. Una semplice volontà di mostrare se stessi viene interpretata e viene fatta passare come una roba fuori dal mondo. Io l’avrei spiegata anche a loro, ma non mi hanno fatto parlare, se ne sono andati“.