Amici 17: Irama ed Emma rispondono a Carmen, interviene Einar

Amici, Irama risponde allo sfogo di Carmen: “Discorso da rosiconi”

Dopo lo sfogo di Carmen contro Emma e Irama, il compagno di squadra della cantante siciliana, Einar, dice la sua. Einar cerca di difendere Carmen anche andando contro il pensiero del suo amico più intimo Irama e poi continuano con lo sfogo su Emma. Il cantautore dei Bianchi non ci sta: “Fratello mio, io ti voglio bene però non fare così adesso. Non mi dire che si comporta bene“. Irama continua rispondendo alle parole di Carmen: “Tutti qua lavoriamo e diamo il massimo. Io mi faccio un mazzo così. Come lei si fa un mazzo a interpretare, io mi faccio un mazzo così a scrivere, a metterci del mio. Lei dice che sono avvantaggiato. Non c’è una legge che vieta che anche lei lo faccia, anzi io sarei ben contento. Io ho scritto degli inediti, ho delle canzoni, faccio il cantautore e quindi ho portato delle mie canzoni. Non mi sento avvantaggiato, penso sia un discorso da rosiconi. Io sono una persona onesta e sincera, mi comporto bene. Dico semplicemente che non mi è piaciuto l’atteggiamento. Tendere quasi a screditare una persona mentre dalla parte di Emma c’è sempre stato, secondo me, rispetto e tutt’ora Emma ha sempre detto che Carmen è bravissima. A me come si comporta, il suo modo di fare, a me non piace tanto. Lo so che non piace tanto anche a Einar, magari ha cambiato idea in questi giorni. Einar è un fratello. Ti voglio bene Einar, non dirmi che si è sempre comportata bene”.

Amici: Irama difende Emma Muscat dalle parole di Carmen

“Emma non è una persona che parla alle spalle” afferma Irama difendendo la compagna di squadra dallo sfogo di Carmen. “Sei stata tu prima a parlarle alle spalle all’inizio e non lei. Trovo che sia un atteggiamento incoerente. Esiste la competizione positiva e la competizione negativa. La competizione positiva è una cosa rispettosa. La competizione negativa è qualcosa dove si manca di rispetto. Non venirmi a dire che tu sei sempre stata rispettosa“. Il cantautore si riferisce poi alla sfida diretta tra Emma e Einar e, parlando ancora a Carmen, dice: “Mi sembrava carino, educato, gentile sostenerli entrambi”. Atteggiamento malizioso di fondo è quello che pensa Irama del comportamento di Carmen.

Amici: Emma risponde a Carmen: “Mai parlato male, tu lo hai fatto. Mi aspettavo almeno un in bocca al lupo”

Anche Emma risponde allo sfogo di Carmen. “Tu hai detto che non hai mai parlato male di me. Durante il pomeridiano è andato in onda due o tre volte che tu parlavi male. Mi ricordo che hai detto qualcosa su di me con gli altri, quando io non c’ero, in sala relax. Mai ho detto niente su di te. La prima volta che ho detto qualcosa che non mi è piaciuta, di cui ci sono rimasta un po’ male, era qui nel giardino con Irama, dopo la puntata. Ero in un momento di tensione contro Einar. Mi aspettavo almeno un in bocca al lupo. Non ho detto niente di male” dice Emma.