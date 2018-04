Heather Parisi risponde a Simona Ventura per la polemica ad Amici 17: “Sei una vergogna!”

Heather Parisi replica così alle ultime dichiarazioni di Simona Ventura. E ancora una volta c’entra la polemica su Biondo concorrente al Serale di Amici 17. Questo le parole che usa la giudice in un video pubblicato recentemente sul suo profilo Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa istigando odio, ancora di più, contro di me e contro la mia famiglia, quando ti avevo avvertito tramite la Fascino e Fabio Pastrello (uno degli autori del programma, ndr) che la notizia era falsa. Sei una vergogna!“. A corredo del filmato, la giurata in Commissione Esterna nella trasmissione di Canale5 scrive anche: “Questa è l’ultima volta che rispondo alle provocazioni di chi cerca solo pubblicità calpestando il rispetto dei più elementari principi di etica e morale. La notizia del like è un fake e ne è stata fin da principio informata la produzione e la stessa Simona Ventura. Specularci sopra è inaccettabile“.

Amici 17, Simona Ventura lancia una stoccata ad Heather Parisi: “Ha dato un like a chi insultava Biondo”

Questa le replica di Heather Parisi dopo che, poche ore prima, anche lei da giurata di Amici 17 Serale Simona Ventura pronuncia queste parole in un video pubblicato sul profilo Twitter: “Va bene che il mondo va al contrario, va benissimo tutto e non mi stupisco più di niente, ma ho visto che Heather ha dato un like ad uno che insultava Biondo“. Parole a cui l’ex presentatrice de L’Isola aggiunge anche frasi come: “Vedo una che a 58 anni si comporta come una di 18” (questo nel filmato), “ecco il video che inneggerebbe alla violenza” e “benvenuti al campionato mondiale di volta frittate” (ciò scritto in allegato al filmato).

Simona Ventura scagiona Biondo dalle accuse di Heather Parisi: “Non c’entra nulla e l’ha difesa”

Filmato in cui Simona Ventura difende anche Biondo, primo soggetto coinvolto in questa polemica collegata ad Amici 2018 Serale. Ecco cosa dice “Super Simo” parlando del concorrente: “Biondo – fa sapere la “Mona nazionale” – non c’entra nulla con tutto questo. E’ dentro un talent, sta facendo la sua corsa e si merita tutto il successo che sta avendo in questo momento. Anche umanamente Biondo è veramente eccezionale. Ha difeso Heather, ha detto alle fan che la insultano: ‘non vi voglio come fan’. Sta andando contro tutte le leggi dei social“.