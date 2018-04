Amici 17: Heather Parisi critica Alessandra Celentano, Simona Ventura replica

Heather Parisi, ad Amici 17 Serale botta e risposta con Alessandra Celentano e Simona Ventura

Al Serale di Amici 17 protagonista delle polemiche è Heather Parisi. Nella seconda puntata l’ex volto di “Fantastico” ha criticato Alessandra Celentano e ha “incassato” la replica di Simona Ventura. Alla professoressa di ballo la Parisi ha detto: “Fai così perché ho i fatto i complimenti alla coreografia di Veronica e non alla tua“. La show-woman ha “punzecchiato” la maestra di danza dopo che la ballerina Lauren si è esibita in una coreografia della Peparini; si è però così sentita rispondere dalla diretta interessata: “Hai una cattiveria addosso che è imbarazzante“.

Amici 2018 Serale, Simona Ventura replica ad Heather Parisi: “Paracu*a non lo sarò mai”

Inoltre, nel secondo serale di Amici 17 la Parisi ha anche incassato la replica di Simona Ventura alle sue critiche. L’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha infatti così replicato alle frecciatine legate alla polemica su Biondo: “Non volevo abboccare all’amo della qui presente Disco Bambina, però devo rispondere. Sono stata attaccata ché non so l’italiano e sono una bugiarda. Carismatico è la capacità di attirare l’attenzione. Biondo è arrivato meritevolmente al Serale di Amici. Heather si vede che non sei stata in Italia per 20 anni. Se fossi paracula non mi avrebbero messo i bastoni tra le ruote come invece hanno messo. Io paracula non lo sarò mai“.