Amici 17: Emma Muscat eliminata, ecco chi sono i finalisti del talent show

Emma Muscat è stata eliminata da Amici 17: in finale Irama, Lauren, Carmen e Einar

Chi è stato eliminato alla semifinale di Amici 17? Emma Muscat. La cantante di Malta non è riuscita a guadagnarsi la finale nel talent show di Maria De Filippi. Per ben tre volte la fidanzata di Biondo ha provato ad ottenere l’ambita maglia ma il pubblico ha sempre preferito altri. Prima Lauren, poi Carmen e infine Einar. Emma ha salutato tutti con le lacrime agli occhi, dispiaciuta ma allo stesso tempo contenta per il percorso intrapreso in Italia. I quattro finalisti di Amici 17 sono: Irama, Lauren, Carmen e Einar. Il primo ad ottenere la maglia nera è stato Irama, che ha battuto in una sfida diretta Carmen. Successivamente si sono sfidate Emma e Lauren con la vittoria di quest’ultima e poi Emma contro Carmen. Lo scontro finale è avvenuto tra Emma e Einar con il trionfo del giovane brasiliano. La finale di Amici 17 è prevista per lunedì 11 giugno 2018.