Amici 17, Einar commosso dalle parole di sua zia: “Sei un vincitore!”

Einar Ortiz, primo allievo già ammesso al Serale di Amici 17, piange spesso. Anche recentemente, il cantante si è commosso durante un collegamento telefonico con sua zia da Cuba. Al telefono, Einar le ha comunicato di aver vinto la sfida più importante, e lei ha ricambiato facendogli una sorpresa sentita, senza neppure risparmiargli complimenti e frasi di incoraggiamento. Ecco cosa ha detto la sua parente al talento di Canale5: “Sei un vincitore! Non devi avere paura di nulla e noi siamo lì con te!“; “Prego Dio che ti aiuti e credo che tu possa vincere!“. A questo punto, Einar ha mantenuto il clima commosso e alla zia, anche se distante, ha fatto sentire tutto il suo calore: “Il nonno? Diglielo che ho superato questa prova“, “Non mi arrendo“, “Vi penso sempre” e “Farò tutto il possibile per riuscire“. E’ quanto hanno visto i telespettatori di Canale5 nel corso della puntata di Amici – Verso il Serale che è andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 marzo 2018, verso le ore 16.15.

Einar sogna la squadra Bianca del Serale di Amici 17, insieme a Biondo ed Irama

Poco prima, dalle 14.00 in poi, Einar è stato protagonista anche della striscia quotidiana su Real Time. Il cantante, consapevole a metà di essere il primo dei concorrenti che accede al Serale di Amici 17, ha condiviso le proprie emozioni con i compagni di scuola, Biondo e Irama, anche augurandosi di poterli vedere presto in squadra (Bianca) insieme a lui. Sarà così?

Perché Einar Ortiz piange spesso nelle varie puntate di Amici 17

Intanto, in questi ultimi mesi coloro che seguono Amici di Maria De Filippi non hanno potuto fare a meno di notare che in trasmissione l’allievo di canto Einar Ortiz piange spesso e volentieri, sia in diretta sia davanti alle telecamere che lo riprendono nella scuola dei talenti più famosa d’Italia. Lacrime si sono infatti già viste lo scorso sabato, quando nel corso dell’ultimo speciale del sabato Maria De Filippi ha letto la lettera che lui stesso ha scritto rivolgendosi al suo “amico segreto”, ma anche lo scorso gennaio 2018 quando lui per primo ha raccontato la storia di sua madre, commuovendo il pubblico a casa, mamma con la quale ha pian piano costruito un rapporto davvero speciale ed intenso, anche in seguito alla prematura scomparsa del padre.