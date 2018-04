Einar piange nel terzo serale di Amici 17: la sorpresa del nonno Eddy, collegato da Cuba

Einar piange ad Amici 17. Durante la terza puntata del Serale, il cantante della Squadra Bianca ha ricevuto una sorpresa in diretta. Maria De Filippi ha ospitato Eddy, il nonno del concorrente collegato da Cuba. Queste le parole che l’anziano signore ha rivolto al nipote che ha il sogno del canto: “Nipotino mio, sono contentissimo di sapere che stai bene, che si prendono cura di te e che stai imparando molto. Ci manchi moltissimo e siamo tutti molto emozionati di sentirti cantare. Spero di vederti presto. Continua a lottare, sforzati e sii onesto. Congratulazioni“.

Amici 17, Einar piange pensando al nonno: l’abbraccio di Ermal Meta

Nella terza puntata del Serale di Amici 17, Einar ha pianto durante quasi tutto il collegamento col nonno da Cuba. A fine video-sorpresa il cantante ha spiegato le tante lacrime dicendo che, dopo che ha perso delle persone nella sua vita, preferirebbe non perderne anche delle altre. Alla fine, visibilmente emozionato (e non è la prima volta), il cantante dei Blu ha ricevuto un forte abbraccio da parte del giudice in Commissione Esterna, Ermal Meta.

La fortuna di Amici di Maria De Filppi: ecco come è stato trovato il nonno di Einar

Prima della sorpresa per Einar, ad Amici Maria De Filippi ha spiegato come ha fatto il programma di Canale5 a rintracciare suo nonno. In TV la conduttrice ha rivelato che si è trattato di semplice fortuna o per meglio dire di “un colpo di cul* pazzesco“, così come lo ha definito la stessa conduttrice in diretta nazionale. La produzione è riuscita a mettersi in contatto con l’anziano signore perché uno degli uffici usati dalla trasmissione si trova vicino ad un tabaccaio, la cui moglie è a Cuba.