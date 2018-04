Amici 17, Daniele eliminato: la promessa d’amore per Lauren

Amici: Daniele torna in casetta dopo essere stato eliminato e parla con Lauren

Sia Sephora che Daniele, i due ballerini eliminati nella scorsa puntata del Serale di Amici, sono tornati nella casetta Blu a salutare i loro compagni. Daniele corre da Lauren, per cui aveva appena cambiato squadra passando dai Bianchi ai Blu. Lauren era sul letto, chiaramente triste per l’eliminazione. “Amore” dice Daniele. “Adesso parliamo” continua. Il ballerino inizia a parlare in inglese per farsi comprendere dalla ragazza americana con cui ha intrapreso una relazione. “Devi essere forte, devi andare avanti” le dice ancora. “Sì, lo so. Lo farò” risponde lei. “Non è che non ci vedremo più. Ogni sabato sarò lì fuori. Se uscirai sarò qui a prenderti. Se non uscirai sarò a casa a guardarti e ti aspetterò fuori. Sei forte ce la puoi fare” dice ancora Daniele a Lauren e si abbandonano in abbracci.

Amici 2018: il regalo di Daniele per Lauren

“Non ho parole” afferma Lauren accanto a Daniele. “Devi ricordati i nostri momenti più belli” dice lui. “Sono contenta che almeno hai ballato, hai mostrato un po’ di Daniele, ne sono felice. Tu sei il migliore” risponde Lauren. “Sei tu la migliore” risponde lui. “Attenzione, ti controllo” fa il geloso Daniele. Dopo una serie di abbracci e coccole il ballerino decide di lasciare un regalo a Lauren: la sua maglia bianca. La ragazza inizialmente non vuole accettare un regalo così importante per Daniele. “Prendila, la metti semplicemente sul tuo letto. Non la devi usare, non la puoi usare” fa Daniele per convincere Lauren.

Amici: Daniele saluta Lauren con un bacio

Dopo degli abbracci e dei teneri baci sulla guancia, prima di andare via, Daniele bacia Lauren e le asciuga le lacrime. “Grazie per questa settimana” dice la ballerina. “Grazie a te” risponde lui. “La settimana migliore” specifica Lauren.