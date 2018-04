Amici 2018 Serale: Irama ha vinto anche la quarta puntata

Il talento che ha vinto la quarta puntata di Amici 2018 Serale è Irama. Per il concorrente si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo che già la scorsa settimana si è aggiudicato la “vetta” del podio nel terzo appuntamento. Sabato 28 aprile a deciderlo sono stati i giudici della Commissione Esterna, dopo che il cantante si è esibito sulle note di brani come “Un giorno in più” (il suo inedito), “Il paradiso non esiste” (insieme ad Emma) e “A te” (di Jovanotti). A fine serata Irama non ha potuto scegliere nessun concorrente da portare con sé alla quinta puntata, mentre il direttore artistico Luca Tommassini ha salvato la ballerina Lauren perché “se l’è meritato“. Tutti gli altri concorrenti per ora sono “salvi”.

Amici 17 Serale: Einar a rischio eliminazione

Prima di arrivare alla nuova (non) eliminazione, nel quarto appuntamento con Amici 17 Serale anche Einar Ortiz ha rischiato grosso. Il motivo? In attesa del verdetto per lui favorevole, il concorrente si è dovuto esibire con più cavalli di battaglia: “Portami via”, “Farfallina”, “Salutalo da parte mia” ed “Io che amo solo te”. Quest’ultimo brano richiesto da Rudy Zerbi, ha però creato problemi al cantante che ha avuto difficoltà ad eseguirlo. Queste le parole che il prof. di canto ha rivolto al ragazzo: “E’ una canzone che hai preparato e devi essere pronto“.

Amici: cos’altro è successo nel quarto serale di sabato 28 aprile 2018

Oltre al nuovo vincitore e al momento con il possibile eliminato, nel quarto serale di Amici di sabato 28 aprile 2018, tra le altre cose, c’è stato spazio anche per Stefano De Martino nota-stonata, per il nuovo “catfight” tra Simona Ventura ed Heather Parisi e per il bacio- conferma dell’amore tra Biondo ed Emma.