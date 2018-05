Amici 17, cambio di squadra per Bryan: il ballerino passa dai Blu ai Bianchi

By

Bryan Ramirez: il ballerino di Amici 17 lascia la Squadra Blu

Bryan Ramirez lascia ufficialmente la Squadra Blu. Il ballerino di Amici 17 passa ai Bianchi. L’annuncio arriva oggi, martedì 8 maggio 2018, durante il nuovo daytime in onda su Real Time. Dalle ultime immagini trasmesse in TV, si vede il danzatore che saluta gli ormai ex compagni di team (c’è anche l’abbraccio con Lauren e la stretta di mano con Einar) e, fatta la valigia, si trasferisce nella casetta abitata dai concorrenti Bianchi. Dunque, al momento a formare la Squadra Bianca sono il ballerino Bryan, insieme ai cantanti Biondo, Emma ed Irama. Nei Blu, invece, gareggiano ancora: Lauren, Einar e Carmen.

Amici 17: perché il ballerino Bryan passa ai Bianchi

A spiegare perché il ballerino Bryan Ramirez passa alla Squadra Bianca di Amici 17 sono Paolo Ciavarro e Marcello Sacchetta. Queste le parole pronunciate su Real Time dai due conduttori del daytime: “I due ballerini rimasti in gara, Bryan e Lauren, reputano giusto continuare a gareggiare trovandosi a confronto in due squadre diverse. Per questo motivo Bryan chiede alla Produzione di passare nella Squadra dei Bianchi. La richiesta viene accettata e da oggi Bryan è ufficialmente un ballerino della squadra Bianca“. Del resto, la decisione arriva dopo che nella quinta puntata del Serale anche gli ultimi due ballerini dei Bianchi sono stati eliminati dal programma di Canale5.

Le ultime news su Bryan, concorrente di Amici 2018 Serale

Intanto, fatto il cambio di squadra Bryan Ramirez continua la sua corsa alla vittoria di Amici 2018 Serale. Nato in Colombia nel 1997 (età: 21 anni), questa settimana il concorrente sta preparando anche un’esibizione di Pole Dance, la nuova Prova Proibitiva assegnata al ballerino stimato dalla maestra di danza Alessandra Celentano e alla sua nuova “rivale”, Lauren.