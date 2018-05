Amici 17, cambio di programmazione: quando va in onda l’ottavo serale

Amici 2018 Serale: la programmazione di Canale5 cambia e l’ottava puntata si sposta

La programmazione di Canale5 cambia per “cause di forza maggiore” e l’ottava puntata di Amici 2018 Serale si sposta. Il nuovo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi è dunque fissato non per sabato 26 ma per domenica 27 maggio. Ad annunciarlo è la produzione del programma Mediaset con un sottopancia trasmesso nel settimo serale di sabato 19 maggio. Questo l’annuncio apparso in sovrimpressione per informare i telespettatori: “Attenzione: la settimana prossima Amici andrà in onda di domenica dalle ore 21.10“.

Perché l’ottavo serale di Amici 17 va in onda domenica 27 maggio 2018

Perché l’ottavo serale di Amici 17 si sposta? Mediaset manda in onda la nuova puntata domenica 27 maggio 2018 perché sabato 26 Canale5 ospita la finale di Champions League. Si tratta dell’atteso match Real Madrid – Juventus, trasmesso in chiaro a partire dalle ore 20.35 circa. A seguire, in seconda serata, c’è anche lo Speciale Champions League, tutto dedicato a chi avrà vinto la coppa dalle grandi orecchie.

Maria De Filippi dal sabato sera alla domenica con Fabio Fazio

Domenica 27 maggio 2018, Amici dovrebbe avere “contro” anche una nuova puntata di Che tempo che fa su Rai1. Così, Maria De Filippi passa per una sera dal sabato alla domenica, quest’ultima almeno sino ad ora appannaggio di Fabio Fazio. Del resto, salvo cambiamenti dell’ultim’ora domenica 27 la contro-programmazione è anche “interna”. Su Italia1 ci sono Le Iene Show, mentre su Rete4 va Il Terzo Indizio. A fare il resto su La7 ci pensa Massimo Giletti col suo nuovo talk, Non è l’arena.