Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova fiction

Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction

Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un progetto ambizioso che potrebbe riportarla presto a Mediaset. Si tratterebbe nello specifico di una nuova fiction nella quale Ambra si è aggiudicata il ruolo di protagonista. Per vedere l’ex di Francesco Renga sul piccolo schermo, però, pare che dobbiamo aspettare la prossima stagione televisiva.

Ambra Angiolini a Mediaset: la fiction che la potrebbe vedere protagonista nella prossima stagione

Come scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi: “Ambra Angiolini ‘orfana’ del programma Cyrano ha appena ricevuto un’offerta professionale importante che le ha ridato il sorriso”. A tal proposito, inoltre, è stato anche specificato che Ambra “È stata scelta come protagonista di una nuova fiction che andrà in onda nella prossima stagione televisiva su Canale 5”. La Angiolini, dunque, lascia il ruolo di conduttrice per tornare a rivestire i panni dell’attrice e questo, ad oggi, ha molto rallegrato i suoi fan.

Ambra Angiolini criticata dopo la sua apparizione al concerto del 1 maggio: l’attrice sui social difende dalla critiche

Proprio ieri Ambra Angiolini si è vista costretta a dover rispondere ad alcune accuse mosse nei suoi confronti dopo la sua partecipazione al concerto del 1 maggio. Questi, nello specifico, non avrebbero particolarmente gradito l’outfit che Ambra ha sfoggiato sul palco, giudicato troppo costoso e quindi incoerente con il tema dell’evento. Sul suo profilo Instagram, però, l’attrice non è certo rimasta in silenzio e, con un lungo post, ha riposto a tutti quelli che hanno puntato di dito contro di lei dopo la sua apparizione. “Però i miei slip costavano pochissimo!” ha risposto Ambra cercando, con ironia, di mettere a tacere ogni polemica.