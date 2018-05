Ambra Angiolini e il maglione al concerto del 1 maggio: “Era in prestito”

Ambra Angiolini e il maglione di Alberta Ferretti da 350 euro indossato al concerto del primo maggio, l’attrice si difende dalle critiche

Per cosa verrà ricordato il Concerto del primo maggio 2018? Tra le tante cose anche per il maglione di Alberta Ferretti indossato da Ambra Angiolini, conduttrice della manifestazione. L’attrice è stata contestata per questo capo, che costa oltre 300 euro. Ma la compagna di Massimiliano Allegri ha risposto alle critiche ribadendo che l’outfit sfoggiato durante il concertone era prestato dalla griffe e dunque non acquistato direttamente da Ambra.

“Però i miei slip costavano pochissimo! Ora posso riappropriarmi delle parole dette, dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata? #primomaggio #ancoragrazie”, ha scritto con ironia Ambra Angiolini su Instagram.

In un ulteriore commento Ambra ha chiarito la sua situazione: “Tutto in prestito: costo meno io che i tablet dai quali scrivono queste str…”. Inoltre, l’Angiolini ha ribadito di non aver preso neppure un euro per la sua prestazione al concerto del primo maggio.