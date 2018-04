Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi: ecco come sta il naufrago

Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi: il naufrago sta meglio, ma deve rispettare dei limiti

Amaurys Pérez torna sull’Isola dei Famosi. Il naufrago aveva momentaneamente abbandonato i suoi compagni per degli accertamenti medici. Infatti, negli ultimi giorni lo sportivo ha accusato dei problemi di salute, che l’hanno costretto a doversi incontrare con un medico. Di fronte al suo allontanamento, il resto dei naufraghi ha reagito molto male. La maggior parte di loro ha mostrato il suo dispiacere nel vedere Amaurys lasciare l’Isola. In particolare, a soffrire per la sua mancanza è toccato ad Alessia Mancini. La naufraga ha dichiarato, durante i confessionali, di non poter immaginare di continuare il reality senza la presenza dello sportivo. La notizia sui suoi problemi di salute è arrivata in modo inaspettato. Infatti, Amaurys rappresenta la forza tra tutti i naufraghi. Nessuno si sarebbe aspettato di vederlo cedere. Eppure le condizioni in cui sono costretti a vivere l’hanno portato a dover effettuare degli accertamenti. Ora il Pérez è tornato e sta bene. Non può, però, fare sforzi in questi giorni. Alcune attività non potrebbero giovare alla sua salute.

I naufraghi contenti di riavere sull’Isola Amaurys Pérez

Durante il daytime i telespettatori hanno potuto assistere al ritorno di Amaurys sull’Isola. Il Pérez cerca di restare nascosto all’interno di una barca, la quale si avvicina lentamente alla riva. I naufraghi la notano subito, ma non comprendono chi ci sia dentro. Non appena giunge vicino a loro, ecco che spunta fuori Amaurys. Tutti i naufraghi sono contenti di rivedere lo sportivo. “Sentivo proprio la sua mancanza”, commenta la Mancini. Jonathan rivela felice: “La famiglia si è ricongiunta”. Intanto, Rosa Perrotta scambia con Pérez un abbraccio caloroso.

Amaurys torna sull’Isola dei Famosi, ma non può svolgere alcune attività

Mangiare 50gr di riso al giorno ha portato Amaurys ad avvertire delle forti debolezze. Proprio per questo è stato allontanato per degli accertamenti, che hanno portato ad un risultato positivo. Pérez, però, non può svolgere delle attività faticose, come stare tanto tempo in acqua o cercare la legna. Pertanto, più riposo per lo sportivo e gli altri naufraghi dovranno adeguarsi. Ma sicuramente Amaurys non riuscirà a stare con le mani in mano. Intanto, la moglie del naufrago sta affrontando una dura situazione lontana dalle telecamere.