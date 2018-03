Perché Amaurys Perez ha indossato gli occhiali da sole all’Isola dei Famosi? Problema all’occhio per lo sportivo

Ai telespettatori più attenti non è sfuggito: negli ultimi appuntamenti televisivi dell’Isola dei Famosi, Amaurys Perez ha indossato degli occhiali da sole scuri. Un accessorio che, com’è noto, non fa di certo parte del kit di sopravvivenza del naufrago del reality show. Cosa è successo dunque allo sportivo cubano? Lo staff del sud americano ci ha rivelato che Amaurys ha riscontrato negli ultimi giorni un problema agli occhi, tanto che è stato costretto ad indossare una protezione per difendersi dal sole. Più precisamente, Perez ha riscontrato una lesione a un occhio: per evitare il peggio, è stato quindi costretto ad indossare degli occhiali. Però, nulla di grave: nel corso dell’ultima diretta condotta da Alessia Marcuzzi, l’ex concorrente di Pechino Express e Ballando con le Stelle non ha indossato gli occhiali. Molto probabilmente tornerà a farne uso in settimana ma la sua salute non è a rischio.

Isola dei Famosi: Amaurys Perez è tra i favoriti alla vittoria finale

Piccolo incidente di percorso a parte, Amaurys Perez resta uno dei concorrenti più amati di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il marito di Angela Rende ha conquistato fin da subito l’affetto e la stima del pubblico tanto che per gli scommettitori è uno dei favoriti alla vittoria finale. Sarà lui l’erede di Raz Degan?

Amaurys Perez e il legame con Alessia e Bianca

Insieme ad Amaurys, hanno ottime probabilità pure Alessia Mancini e Bianca Atzei, tra l’altro amiche e confidenti di Perez in Honduras. “Siete la mia famiglia” ha confidato l’ex pallanuotista alle due. Chi la spunterà tra i tre?