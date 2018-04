Amaurys sul corna gate: “È vero che ho fatto delle carinerie con Cecilia”

Amaurys si difende a Domenica Live: la sua versione dei fatti sullo scandalo corna – gate

Uno degli argomenti di cui tanto si è discusso durante l’Isola dei Famosi è stata la presunta relazione segreta tra due naufraghi impegnati all’interno del reality. Il corna – gate è stato lo scandalo che, dopo il canna – gate, più ha acceso gli animi nei salotti televisivi. Ma Amaurys ha o non ha tradito la moglie all’Isola dei Famosi? Lo sportivo, di fatto, una volta rientrato in Italia ha più volte smentito la questione e, sull’argomento, è tornato a difendersi oggi a Domenica Live. Con poche parole, brevi e concise, l’ex naufrago ha così messo a tacere ogni malignità, cercando di mettere una volta per tutti una pietra sopra questa storia.

Amaurys a Domenica Live: “È vero che ho fatto delle carinerie con Cecilia”

Dopo il filmato mostrato da Barbara d’Urso a Domenica Live (dove venivano riassunte tutte le accuse mosse allo sportivo dagli ex naufraghi) Amaurys, senza scomporsi, ha ribadito ancora una volta la sua opinione sul corna – gate. “Non ho niente da dimostrare… Non mi interessa questa roba, le chiacchiere mi scivolano addosso” ha infatti subito affermato Amaurys. “Non vi nascondo che mi da fastidio ma non ho niente da dimostrare” ha poi aggiunto lo stesso “È vero che ho fatto delle carinerie con Cecilia ma ho diviso la coperta anche con Nino… quindi sono gay?”. A sua difesa, inoltre, l’ex naufrago ha anche ironicamente dichiarato: “Ma sono così poco intelligente che devo aspettare l’Isola dei Famosi per tradire mia moglie?”.

Domenica Live, Elena Morali e Cecilia Capriotti: primo faccia a faccia dopo la lite

Elena Morali, durante un fuori onda mostrato da Striscia la Notizia qualche giorno fa, avrebbe accusato la scorsa settimana Cecilia Capriotti di averci provato sotto le lenzuola con Amaurys. Oggi le due naufraghe, a Domenica Live, hanno avuto modo di riparlarsi dopo la discussione avuta, questa volta con toni decisamente meno accesi. “Dire che io ci abbia provato con Amaurys sotto le coperte è una bugia” ha infatti detto la Capriotti, giustificando poi le parole di Elena Morali che secondo lei sarebbero state dette per rabbia.