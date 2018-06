Amadeus: “La morte di Fabrizio Frizzi mi ha sconvolto”

Amadeus intervista Oggi: la sua carriera, i momenti difficili e il ricordo di Fabrizio Frizzi

Intervistato da Oggi Amadeus ha raccontato ai lettori del settimanale quelli che sono i suoi progetti per il futuro e le sue speranze. Nel farlo, però, ha anche voluto ripercorrere quelli che sono stati i momenti più importanti e quelli più difficili della sua carriera. In passato, infatti, Amadeus era stato tagliato fuori dalla TV e nessun programma televisivo gli era stato più affidato dalla Rai. Adesso, però, il conduttore è ritornato sotto le luci della ribalta anche se, rispetto a prima, vive diversamente la cosa, perché altre sono al momento le sue priorità. A cambiare la sua visione delle cose, in particolare, sarebbe stato un evento molto tragico, ovvero la morte di Fabrizio Frizzi.

Amadeus ricorda l’amico e collega Fabrizio Frizzi: “La sua morte mi ha sconvolto”

Per Amadeus non è stato facile dire addio a Fabrizio Frizzi, ma oggi la perdita dell’amico gli ha insegnato a preoccuparsi solo delle cose più importanti. “L’unica cosa che chiedo quando prego è di essere protetto dalle disgrazie e per la buona salute di chi amo” spiega il conduttore. “La morte di Fabrizio Frizzi mi ha sconvolto” ha poi aggiunto Amadeus “Ho pensato a tutto quel dolo improvviso, ho pensato alla sua famiglia, alla mia. Quest’anno sono venuti a mancare anche altri due miei amici, un colpo forte, è stata mia moglie a sostenermi”. Tutto questo, ha spiegato però lo showman Rai, lo ha spinto a concentrarsi sulle cose belle della sua vita, come la famiglia e gli affetti.

Fabrizio Frizzi: l’affetto e la stima dei colleghi che lo avevano conosciuto

La morte di Fabrizio Frizzi ha letteralmente sconvolto il mondo della TV. Tanti colleghi di Frizzi, infatti, dopo la sua scomparsa hanno usato lo spazio delle loro trasmissioni televisive per dargli degnamento l’ultimo saluto.